5 profissões para quem se formou em fisioterapia

A fisioterapia é uma profissão essencial na área da saúde, dedicada à prevenção, diagnóstico e tratamento de disfunções do movimento e funcionalidade do corpo humano. Com um mercado de trabalho diversificado, os fisioterapeutas podem atuar em diferentes segmentos, desde a reabilitação física até a promoção de saúde e bem-estar.

A seguir, apresentamos cinco profissões para quem se formou em fisioterapia, detalhando as funções desempenhadas, áreas de atuação, cursos de especialização que podem ser diferenciais e a média salarial na cidade de São Paulo, de acordo com o Glassdoor.

1. Fisioterapeuta Geral

O fisioterapeuta geral atua na prevenção e reabilitação de pacientes com disfunções musculoesqueléticas, neurológicas e cardiorrespiratórias. Ele desenvolve planos de tratamento personalizados, utilizando técnicas como cinesioterapia, eletroterapia e terapia manual.

A atuação pode ocorrer em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e atendimento domiciliar. Especializações em áreas como fisioterapia ortopédica, neurológica ou cardiorrespiratória podem ser diferenciais importantes para a carreira.

Média salarial: R$ 5.860 por mês.

2. Fisioterapeuta do Trabalho

Este profissional é responsável por promover a saúde ocupacional, prevenindo e tratando lesões relacionadas ao ambiente de trabalho. Atua na elaboração de programas ergonômicos, análise de postos de trabalho e orientação de colaboradores para a prevenção de doenças ocupacionais.

Empresas de diversos setores, consultorias em saúde ocupacional e serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho são os principais empregadores. Cursos de especialização em fisioterapia do trabalho e ergonomia são recomendados para se destacar na área.

Média salarial: R$ 4.478 por mês.

3. Fisioterapeuta Desportivo

Focado na prevenção e reabilitação de lesões em atletas e praticantes de atividades físicas, o fisioterapeuta desportivo trabalha em clubes, academias, clínicas especializadas e com atendimento particular. Ele desenvolve programas de reabilitação e condicionamento físico, visando o retorno seguro às atividades esportivas. Especializações em fisioterapia esportiva e cursos relacionados à biomecânica e treinamento funcional são diferenciais importantes.

Média salarial: R$ 4.150 por mês.

4. Fisioterapeuta Respiratório

Este profissional atua no tratamento de pacientes com disfunções respiratórias agudas ou crônicas, utilizando técnicas de reeducação respiratória, higiene brônquica e ventilação mecânica.

Trabalham, geralmente, em hospitais, clínicas especializadas e atendimento domiciliar, especialmente em unidades de terapia intensiva (UTI). Cursos de especialização em fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva são recomendados para quem deseja seguir na carreira.

Média salarial: R$ 4.702 por mês.

5. Fisioterapeuta Dermatofuncional

O fisioterapeuta dermatofuncional trabalha com a reabilitação estética e funcional da pele e do sistema tegumentar, tratando condições como cicatrizes, queimaduras, linfedemas e celulites. Atua em clínicas de estética, hospitais e consultórios particulares. Especializações em fisioterapia dermatofuncional e cursos em tecnologias aplicadas à estética são diferenciais na área.

Média salarial: R$ 3.660 por mês.

Existe concurso público para a área?

Há vagas em concursos públicos para fisioterapeutas em diversas esferas governamentais, incluindo prefeituras, governos estaduais e federais. Estas são geralmente para atuação em hospitais públicos, unidades básicas de saúde, centros de reabilitação e programas de saúde da família.

Os concursos costumam exigir diploma de graduação em fisioterapia e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), além de provas de conhecimentos específicos e, em alguns casos, avaliação de títulos.

Por que escolher essa área?

A fisioterapia é uma profissão em constante evolução, com perspectivas promissoras devido ao envelhecimento da população e à crescente preocupação com a qualidade de vida. Os desafios incluem a necessidade de atualização contínua e adaptação às novas tecnologias e abordagens terapêuticas.

A inovação também tem impactado significativamente a área, com o desenvolvimento de equipamentos avançados, técnicas minimamente invasivas e a integração de recursos digitais no tratamento e monitoramento dos pacientes.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as diversas áreas de atuação e as oportunidades disponíveis para fisioterapeutas é fundamental para orientar a carreira e identificar os caminhos que mais se alinham aos interesses e habilidades individuais.

Além disso, estar ciente das médias salariais e das exigências do mercado permite um planejamento profissional mais eficaz, possibilitando escolhas informadas sobre especializações e áreas de atuação.