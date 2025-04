5 profissões para quem se formou em engenharia civil

A formação em engenharia civil oferece um leque amplo de oportunidades profissionais. Além das tradicionais obras de construção, os engenheiros civis podem atuar em setores como infraestrutura urbana, consultoria técnica, gestão de projetos e até mesmo no setor público.

A demanda por profissionais qualificados permanece alta, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte onde a complexidade dos projetos exige conhecimento técnico e capacidade de adaptação às novas tecnologias.

Conheça algumas opções de carreira e veja a média salarial de cada cargo de acordo com o Glassdoor e tendo a capital paulista como referência.

1. Engenheiro de Obras

Responsável pela execução e supervisão de projetos de construção civil, garantindo que as obras sejam concluídas dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos. Atua em canteiros de obras, coordenando equipes e assegurando a qualidade dos serviços.

Média salarial: R$ 10.967 por mês, a depender da complexidade da obra e da quantidade de projetos trabalhados no período.

2. Engenheiro de Projetos

Esse profissional foca na elaboração e análise de projetos estruturais, hidráulicos e de fundações. Trabalha em escritórios de engenharia ou empresas de consultoria, utilizando softwares especializados para modelagem e simulação.

Média salarial: R$ 10.625 por mês

3. Engenheiro Geotécnico

Especializa-se no estudo do solo e das fundações, essencial para a segurança de obras de grande porte. Atua em empresas de engenharia consultiva, realizando análises e testes de campo.

Média salarial: R$ 11.344,10 por mês

4. Engenheiro de Infraestrutura Urbana

Trabalha no planejamento e execução de obras públicas, como pavimentação, drenagem e saneamento básico. Pode atuar em prefeituras, empresas públicas ou privadas.

Média salarial: R$ 9.317,74 por mês

5. Engenheiro de Segurança do Trabalho

Foca na prevenção de acidentes e na promoção da saúde ocupacional em ambientes de trabalho. Atua em diversas indústrias, garantindo o cumprimento das normas de segurança.

Média salarial: R$ 6.300 por mês

Existe concurso público para a área?

Os engenheiros civis que desejam traçar a carreira pública podem se inscrever nas diversas oportunidades no setor. Órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Petrobras, prefeituras e empresas estatais frequentemente abrem concursos para engenheiros civis.

As remunerações podem ultrapassar R$ 20.000, dependendo do cargo e da instituição. Além disso, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferece vagas para engenheiros em diferentes áreas do governo federal.

Por que escolher essa área?

A engenharia civil continua sendo uma das profissões mais demandadas no Brasil, especialmente em regiões metropolitanas como São Paulo. Com o crescimento urbano e a necessidade de infraestrutura, há uma constante demanda por profissionais qualificados.

Desafios como a sustentabilidade, a inovação tecnológica e a gestão eficiente de recursos exigem engenheiros civis atualizados e adaptáveis. A introdução de tecnologias como BIM (Building Information Modeling) e softwares de simulação estrutural tem transformado a forma como os projetos são concebidos e executados, aumentando a eficiência e a precisão.

Nesse sentido, profissionais mais dedicados e preparados têm mais chances de se destacar no mercado.

Por que você deve saber disso?

Com salários atrativos e uma ampla gama de setores para atuar, a engenharia civil traz a oportunidade de contribuir significativamente para o desenvolvimento urbano e social do país.

Além disso, a constante evolução tecnológica na área exige profissionais preparados para enfrentar novos desafios e aproveitar as chances que surgem com as inovações.