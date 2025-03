5 profissões para quem se formou em direito: veja lista e média salarial

A formação em direito abre portas para uma ampla gama de oportunidades profissionais, com áreas de atuação que variam desde a prática jurídica tradicional até carreiras mais focadas em negócios, tecnologia e inovação. A flexibilidade da profissão permite que advogados se especializem em diversas vertentes, adaptando suas habilidades às demandas do mercado, e atuando em diferentes áreas.

Em São Paulo, a maior referência para os profissionais da área, as opções de carreiras são vastas e oferecem salários atrativos, especialmente para quem se dedica a áreas específicas com grande demanda no mercado. A seguir, apresentamos cinco profissões para quem se formou em direito, detalhando as funções, áreas de atuação e média salarial de acordo com o Glassdoor.

1. Advogado(a) especializado em direito empresarial

O advogado especializado em direito empresarial atua no assessoramento de empresas, ajudando na resolução de conflitos comerciais, contratuais e trabalhistas. Também é responsável por representar empresas em processos de fusões, aquisições, franquias e reestruturações.

Além disso, atua na elaboração de contratos e na análise de questões relacionadas à propriedade intelectual e concorrência. Para se destacar nesta área, é recomendado realizar cursos de especialização em direito empresarial, compliance ou direito tributário.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 15.000 mensais.

2. Advogado(a) de direito penal

O advogado de direito penal se dedica à defesa de pessoas acusadas de cometer crimes, seja em processos judiciais ou em investigações. Este profissional atua tanto em casos de crimes leves quanto graves, incluindo crimes financeiros, homicídios e crimes cibernéticos.

A área é altamente desafiadora, exigindo do advogado conhecimento aprofundado da legislação penal e das estratégias processuais. Cursos de especialização em direito penal, criminologia e direitos humanos podem agregar valor à carreira.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 12.000 mensais.

3. Consultor(a) jurídico(a) em empresas de tecnologia (Direito digital)

Com o crescimento da tecnologia e da internet, surgiu a demanda por consultores jurídicos especializados em direito digital, área que lida com questões como proteção de dados, segurança da informação, contratos eletrônicos e compliance digital.

Este profissional atua orientando empresas de tecnologia e startups sobre as regulamentações legais relacionadas à internet e à inovação, especialmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Cursos de especialização em direito digital, propriedade intelectual e regulação da internet são essenciais.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 13.000 mensais.

4. Procurador(a) público

O procurador público é um advogado que representa o Estado em processos judiciais e administrativos. Trabalha no âmbito do poder público, defendendo os interesses da administração pública e oferecendo pareceres jurídicos sobre diversos temas, incluindo questões fiscais, trabalhistas e ambientais.

Para ingressar na carreira de procurador, geralmente é necessário passar em concursos públicos específicos. Especializações em direito administrativo, direito tributário e direito ambiental podem ser diferenciais.

Média salarial: R$ 18.000 a R$ 30.000 mensais.

5. Gestor(a) de compliance e ética

Profissionais formados em direito têm se tornado cada vez mais procurados para cargos de gestor(a) de compliance em empresas de diversos setores. Este profissional é responsável por garantir que a empresa siga todas as normas e regulamentações legais, evitando riscos de fraudes e corrupção.

A função envolve a implementação de políticas de compliance, auditorias internas e treinamentos para a equipe. Cursos de especialização em compliance, auditoria e direito empresarial são importantes para quem deseja ingressar nesta área.

Média salarial: R$ 10.000 a R$ 20.000 mensais.

Existe concurso público para a área?

A área de direito é uma das que mais oferece oportunidades no setor público. Entre as principais opções estão:

Procurador de Estado e Procurador da União , cargos que exigem concurso público e oferecem remunerações atrativas, além de estabilidade;

e , cargos que exigem concurso público e oferecem remunerações atrativas, além de estabilidade; Juiz de Direito e Promotor de Justiça , que são posições de destaque dentro do sistema judiciário e também exigem aprovação em concursos altamente concorridos;

e , que são posições de destaque dentro do sistema judiciário e também exigem aprovação em concursos altamente concorridos; Advogado da Caixa Econômica Federal, que é um cargo procurado por advogados que desejam trabalhar no setor público, lidando com questões bancárias e de financiamento.

Esses concursos são bastante concorridos e exigem dedicação em estudos, mas podem ser uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e desenvolvimento na carreira pública.

Por que escolher essa área?

O direito oferece diversas perspectivas de crescimento e uma vasta gama de especializações, o que torna a profissão dinâmica e cheia de oportunidades.

A atuação em direito digital, compliance e consultoria jurídica em empresas de tecnologia são algumas das áreas em ascensão, com grande potencial de crescimento, principalmente com o avanço da digitalização e das novas regulamentações.

Além disso, a área pública, com cargos como procurador e juiz, continua sendo uma das mais valorizadas para quem busca estabilidade e um bom retorno financeiro.

No entanto, os desafios não são poucos. A burocracia e a necessidade constante de atualização frente às novas legislações são alguns dos obstáculos enfrentados pelos profissionais da área.

Outro ponto é que a inovação tem afetado significativamente a profissão, principalmente com o uso de tecnologias jurídicas (Legal Techs), que ajudam a otimizar processos e melhorar a gestão de casos. O uso de inteligência artificial para análise de documentos e contratos também tem revolucionado a profissão, tornando os advogados mais eficientes, mas também exigindo adaptação às novas ferramentas.

Por que você deve saber disso?

Entender as possibilidades profissionais após a formatura em direito é fundamental para que os novos advogados escolham a carreira mais alinhada com seus interesses, habilidades e objetivos de vida. O mercado está em constante transformação e saber identificar as áreas em crescimento pode ser a chave para garantir um bom posicionamento no futuro.

Além disso, compreender as vantagens e desafios de cada profissão permite que o profissional tome decisões mais informadas sobre sua carreira e se prepare adequadamente para os novos desafios que surgem a cada ano.