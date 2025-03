5 profissões para quem gosta de novas tecnologias

Com a crescente evolução das novas tecnologias, diversas profissões têm surgido e se tornado cada vez mais atraentes para quem deseja atuar em um ambiente dinâmico e inovador. Profissões que antes eram restritas a nichos específicos estão se tornando mais acessíveis e, com isso, demandando novas habilidades e especializações.

Para quem se interessa por essa área, é possível investir em carreiras que envolvem desde o desenvolvimento de softwares até a implementação de soluções baseadas em inteligência artificial. A seguir, confira as cinco profissões que mais se destacam nesse cenário, suas áreas de atuação e média salarial de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Desenvolvedor de Software

A profissão de desenvolvedor de software é uma das mais populares dentro do universo da tecnologia. Os desenvolvedores são responsáveis por criar programas, aplicativos e sistemas, utilizando diferentes linguagens de programação como Java, Python e JavaScript.

Eles atuam em empresas de todos os setores, principalmente nas áreas de TI, fintechs, healthtechs e edtechs.

Cursos de especialização como Ciência da Computação ou Engenharia de Software são essenciais, e certificações em linguagens específicas, como certificações da Microsoft ou da Oracle, podem ser um diferencial.

Média salarial:

Desenvolvedor júnior: R$ 4.000,00;

Desenvolvedor pleno: R$ 6.800,00;

Desenvolvedor sênior: R$ 10.500,00

2. Analista de Dados (Data Analyst)

O analista de dados trabalha com a coleta, organização e interpretação de grandes volumes de dados. A área está em alta, principalmente em empresas que buscam melhorar processos e tomar decisões baseadas em dados concretos. As oportunidades de trabalho são encontradas em diversos segmentos, como e-commerce, saúde, marketing digital, entre outros.

Cursos em áreas como Estatística, Matemática ou Ciência de Dados são fundamentais. Certificações em ferramentas como Tableau ou Power BI são bastante valorizadas.

Média salarial:

Analista júnior: R$ 3.800,00;

Analista pleno: R$ 5.500,00;

Analista sênior: R$ 8.500,00

3. Especialista em Inteligência Artificial (IA)

A inteligência artificial é uma das áreas mais promissoras dentro das novas tecnologias. Profissionais de IA trabalham com máquinas que simulam processos cognitivos humanos, como aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões. Eles atuam principalmente em empresas de tecnologia, mas também em setores como saúde, educação e indústria automotiva.

É comum que esses profissionais possuam formação em Engenharia, Ciência da Computação ou áreas relacionadas, com especialização em IA. Certificações de grandes empresas de tecnologia, como o Google AI, são vantajosas.

Média salarial:

Júnior: R$ 5.200,00;

Pleno: R$ 8.300,00;

Sênior: R$ 12.500,00

4. Engenheiro de Blockchain

O engenheiro de blockchain é responsável pelo desenvolvimento de soluções que utilizam essa tecnologia — que garante a segurança e a transparência de transações digitais. Esse profissional é fundamental para empresas que trabalham com criptomoedas, contratos inteligentes e soluções descentralizadas.

Formações em áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas ou Matemática, combinadas com cursos especializados em blockchain são essenciais para entrar no mercado.

Média salarial:

Júnior: R$ 6.000,00;

Pleno: R$ 9.000,00;

Sênior: R$ 14.000,00

5. Especialista em Cibersegurança (Cybersecurity)

Com o aumento das ameaças digitais, o especialista em cibersegurança ganha destaque na proteção de dados e sistemas contra ataques hackers. Esse profissional trabalha para garantir a segurança da informação em empresas de todos os portes.

A especialização pode ser feita por meio de cursos de graduação em Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Segurança da Informação, além de certificações como CISSP ou CEH (Certified Ethical Hacker).

Média salarial:

Júnior: R$ 4.500,00;

Pleno: R$ 7.500,00;

Sênior: R$ 11.000,00

Existe concurso público para a área?

Embora a maior parte das oportunidades nessas áreas seja no setor privado, algumas profissões relacionadas à tecnologia, como segurança da informação, têm vagas em concursos públicos, especialmente em órgãos como a Polícia Federal e a Receita Federal, que buscam especialistas para lidar com crimes cibernéticos e proteção de dados sensíveis.

Por que escolher essa área?

Com o avanço de tecnologias como a inteligência artificial, a computação em nuvem e a automação, a demanda por profissionais especializados não deve diminuir tão cedo.

Desafios como a constante evolução das ferramentas e a necessidade de adaptação a novas tecnologias são parte do cotidiano desses profissionais, mas as perspectivas são positivas, com bons salários e oportunidades de crescimento.

A inovação tem constantemente moldado essas áreas, criando novas necessidades e exigindo que os profissionais se atualizem continuamente.

Por que você deve saber disso?

Entender essas profissões e o impacto das novas tecnologias no mercado de trabalho é crucial para quem deseja se manter competitivo em um ambiente cada vez mais digitalizado. Profissionais qualificados em áreas como IA, blockchain e cibersegurança estão entre os mais procurados, e dominar essas habilidades pode ser a chave para o sucesso profissional no futuro.