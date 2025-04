5 profissões para quem gosta de música clássica

Música clássica é um gênero repleto de complexidade, e para os que se dedicam a ela, diversas oportunidades de carreira podem surgir, desde as mais tradicionais, como o papel de maestro, até funções mais voltadas para a tecnologia e a gestão cultural

Para quem deseja mergulhar nesse universo, é possível combinar paixão com prática profissional, oferecendo uma gama de escolhas que envolvem desde apresentações musicais até a administração de orquestras e teatros.

Do mesmo modo, cursos de especialização podem ajudar a se destacar, dado o nível de conhecimento e habilidades exigidos. A seguir, conheça cinco profissões promissoras para quem gosta de música clássica, suas médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Músico (Instrumentista ou Compositor)

Músicos que tocam instrumentos clássicos, como piano, violino, violoncelo, flauta, entre outros, têm a possibilidade de atuar em orquestras, salas de concertos, gravações de trilhas sonoras e eventos culturais.

A profissão exige alto nível técnico e anos de dedicação ao instrumento. Para compositores, a criação de novas obras de música clássica ou a adaptação de repertórios também são formas de atuação. Podem trabalhar em orquestras sinfônicas, concertos, gravações de CDs ou trilhas sonoras para filmes e teatros.

Graduação e pós-graduação em Música, especialização em composição, regência ou performance são indicados para quem deseja se destacar.

Média salarial: Músico de orquestra: R$ 3.500 a R$ 10.000, dependendo da experiência e da instituição, e compositor: R$ 2.500 a R$ 7.000 por projeto ou contrato.

2. Maestro

O maestro é responsável por reger orquestras e dirigir interpretações musicais em apresentações ao vivo. O papel envolve a leitura e a interpretação das partituras, além de uma habilidade excepcional em coordenação e liderança.

Sua principal é interpretar a obra, determinar o ritmo, e guiar a execução da música para criar uma apresentação coesa. Pode atuar em orquestras sinfônicas, teatros de ópera, festivais de música clássica e gravações de álbuns.

Média salarial: R$ 10.000 a R$ 25.000, dependendo da experiência e da orquestra.

3. Produtor Musical de Música Clássica

O produtor musical especializado em música clássica cuida da gravação e produção de álbuns, orquestras ou ensaios. Ele trabalha diretamente com músicos e engenheiros de som para garantir que a qualidade do som seja a melhor possível, respeitando as nuances e a grandiosidade da música clássica.

Pode se graduar em Produção Musical ou Engenharia de Áudio, além de fazer cursos especializados em música clássica e técnicas de gravação em estúdios.

Média salarial: R$ 4.000 a R$ 12.000, dependendo do projeto e da experiência.

4. Gestor Cultural ou Produtor de Eventos

Para quem tem interesse na administração de instituições musicais ou eventos, a profissão de gestor cultural envolve a organização de festivais, a gestão de orquestras ou teatros de música clássica, além de eventos educativos e concertos. O trabalho também inclui a captação de recursos e o planejamento estratégico.

Graduação em Gestão Cultural, Administração Cultural ou Produção de Eventos, com especialização em música clássica são indicados.

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 12.000, dependendo da organização e da experiência.

5. Musicoterapeuta

O musicoterapeuta utiliza a música como ferramenta terapêutica para tratar diversas condições, incluindo problemas emocionais, psicológicos e neurológicos.

No contexto da música clássica, a musicoterapia pode ser aplicada de forma específica, ajudando na recuperação e no bem-estar dos pacientes através de composições e peças clássicas. Quem assume essa profissão pode atuar em hospitais, clínicas de reabilitação, escolas, clínicas de saúde mental e projetos sociais.

Média salarial: R$ 3.000 a R$ 8.000, dependendo da especialização e do tipo de atendimento.

Existe concurso público para a área?

Sim, apesar do que muitas pessoas acreditam quem cursa alguma graduação relacionada com música clássica também pode fazer concursos, especialmente para músicos de orquestras sinfônicas mantidas por órgãos públicos, como as que fazem parte de secretarias de cultura ou de governos estaduais e municipais.

Adicionalmente, algumas vagas em teatros públicos e escolas de música também exigem concurso para contratação de regentes, professores de música e outros profissionais da área.

Por que escolher essa área?

Escolher uma profissão no campo da música clássica oferece a possibilidade de combinar paixão com carreira. A área apresenta boas perspectivas, especialmente com o crescente interesse por música clássica em diversas plataformas, como streaming e gravações ao vivo.

A inovação tem afetado positivamente a área, com a utilização de tecnologia para gravações de alta qualidade e a transmissão de performances para uma audiência global.

No entanto, os desafios incluem a alta concorrência e a necessidade de constante aperfeiçoamento técnico, além de, em algumas funções, uma remuneração abaixo da média em comparação com outras áreas de performance artística.

Por que você deve saber disso?

Se você tem uma paixão pela música clássica e deseja transformá-la em uma carreira, é essencial conhecer as opções profissionais que combinam seu talento com as necessidades do mercado.

Saber quais são as possíveis áreas de atuação e como se especializar pode ser decisivo para alcançar sucesso na área. Além disso, entender os desafios e as oportunidades do mercado pode ajudar a escolher o caminho mais adequado para quem deseja viver da música.