5 profissões para quem gosta de meteorologia

A área de meteorologia oferece diversas oportunidades para profissionais interessados em estudar a atmosfera e os fenômenos climáticos. Conheça cinco profissões relacionadas à área, suas principais funções, áreas de atuação e médias salariais de acordo com o site Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Meteorologista

O meteorologista analisa dados atmosféricos para prever o tempo e o clima. Atua em institutos de pesquisa, empresas privadas, agências governamentais e na mídia. A formação requer graduação em Meteorologia ou Ciências Atmosféricas.

Média salarial: R$ 6.851 mensais.

2. Analista Ambiental

Este profissional avalia os impactos ambientais relacionados às condições climáticas, auxiliando na elaboração de políticas de preservação. Atua em órgãos governamentais, ONGs e consultorias ambientais. A formação pode incluir cursos de Meteorologia, Ciências Ambientais ou Engenharia Ambiental.

Média salarial: R$ 5.500 mensais.

3. Engenheiro Agrícola

O engenheiro agrícola utiliza conhecimentos meteorológicos para otimizar práticas agrícolas, como irrigação e manejo de solo, visando maior produtividade. Trabalha em empresas agroindustriais, fazendas e órgãos de pesquisa agrícola. A formação exige graduação em Engenharia Agrícola ou Agronomia, com especialização em Agrometeorologia.

Média salarial: R$ 7.000 mensais.

4. Especialista em Recursos Hídricos

Este profissional gerencia recursos hídricos, analisando dados meteorológicos para garantir o abastecimento de água e prevenir desastres naturais. Atua em companhias de saneamento, órgãos governamentais e consultorias. A formação inclui Engenharia Hídrica, Engenharia Ambiental ou Meteorologia, com especialização em Hidrologia.

Média salarial: R$ 8.000 mensais.

5. Piloto de Aviação

Pilotos precisam compreender as condições meteorológicas para garantir voos seguros. Trabalham em companhias aéreas comerciais, aviação executiva ou forças armadas. A formação requer curso de pilotagem, com conhecimentos aprofundados em Meteorologia Aeronáutica.

Média salarial: R$ 12.000 mensais.

Quem apresenta a previsão do tempo na televisão é meteorologista?

Quem sonha em apresentar a previsão do tempo na televisão, precisa saber que esta função é geralmente desempenhada por jornalistas. Estes recebem informações de institutos meteorológicos, como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) ou empresas privadas de previsão do tempo, e traduzem os dados de forma acessível para o público.

Ainda assim, algumas emissoras podem contar com meteorologistas de formação para interpretar os dados e explicar os fenômenos climáticos ao público. Esses profissionais têm conhecimento técnico para detalhar mudanças no clima e suas causas, tornando a previsão mais precisa e contextualizada.

Existe concurso público para a área de meteorologia?

Quem sonha com a carreira pública pode tentar alguns dos concursos disponíveis para a área. De acordo com o site Gran Cursos Online, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), por exemplo, realiza seleções para cargos de analista e tecnologista, com remunerações que podem chegar a R$ 10.407,74.

Além disso, outros órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), também oferecem vagas para meteorologistas em seus concursos.

Por que escolher essa área?

A meteorologia é uma área estratégica que impacta setores essenciais, como agricultura, transporte, energia e meio ambiente. Veja alguns motivos do porquê considerar essa carreira:

Alta demanda devido às mudanças climáticas : Com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, há uma crescente necessidade de meteorologistas para auxiliar na previsão de fenômenos e mitigação de desastres naturais. Setores como defesa civil, governos e empresas de infraestrutura buscam especialistas para planejar ações preventivas.

: Com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, há uma crescente necessidade de meteorologistas para auxiliar na previsão de fenômenos e mitigação de desastres naturais. Setores como defesa civil, governos e empresas de infraestrutura buscam especialistas para planejar ações preventivas. Expansão das energias renováveis : Fontes como energia solar e eólica dependem diretamente de condições meteorológicas. Profissionais que analisam padrões climáticos para otimizar a geração de energia são cada vez mais requisitados, principalmente no setor privado.

: Fontes como energia solar e eólica dependem diretamente de condições meteorológicas. Profissionais que analisam padrões climáticos para otimizar a geração de energia são cada vez mais requisitados, principalmente no setor privado. Oportunidades no setor privado e público : Além de institutos de pesquisa e órgãos governamentais, empresas de tecnologia e consultorias ambientais têm contratado meteorologistas para integrar dados meteorológicos a seus produtos e serviços. Isso amplia as opções de carreira além da pesquisa acadêmica.

: Além de institutos de pesquisa e órgãos governamentais, empresas de tecnologia e consultorias ambientais têm contratado meteorologistas para integrar dados meteorológicos a seus produtos e serviços. Isso amplia as opções de carreira além da pesquisa acadêmica. Avanço da tecnologia e do uso de dados meteorológicos : O desenvolvimento de supercomputadores e inteligência artificial tem permitido previsões mais precisas, aumentando a valorização do profissional da área. Empresas que trabalham com análise de dados e modelagem climática estão investindo mais na contratação de especialistas.

: O desenvolvimento de supercomputadores e inteligência artificial tem permitido previsões mais precisas, aumentando a valorização do profissional da área. Empresas que trabalham com análise de dados e modelagem climática estão investindo mais na contratação de especialistas. Possibilidade de atuação internacional: Organizações como a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a NASA e centros de pesquisa climática buscam meteorologistas para estudos globais sobre o clima. Isso abre portas para quem deseja construir uma carreira fora do Brasil.

Com esse cenário, a meteorologia se torna uma área promissora, com boas perspectivas de crescimento e impacto direto no cotidiano da sociedade.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as oportunidades na área de meteorologia é essencial para quem busca uma carreira que alia ciência e impacto social.

Compreender as diversas atuações possíveis permite uma escolha profissional alinhada aos interesses pessoais e às demandas do mercado. Além disso, estar ciente das perspectivas e dos caminhos de formação pode auxiliar na tomada de decisões educacionais e profissionais.