5 profissões para quem gosta de fisioterapia

A fisioterapia é uma profissão voltada para a recuperação, prevenção e promoção da saúde, com um amplo campo de atuação que abrange desde o cuidado clínico até a pesquisa e inovação. Quem gosta de trabalhar com o corpo humano, melhorar a qualidade de vida das pessoas e explorar as ciências da saúde tem diversas opções de carreira para considerar. Conheça as principais e saiba como se preparar para ingressar nessa área.

1. Fisioterapeuta ortopédico e traumatológico

Focado no sistema musculoesquelético, este profissional trata lesões como fraturas, luxações, hérnias de disco e problemas de postura. Atende pacientes que passaram por cirurgias ou sofreram traumas, ajudando na recuperação da força, flexibilidade e mobilidade. Atua geralmente em clínicas de fisioterapia, hospitais e centros de reabilitação e atendimentos domiciliares. Também podem ser requisitados em centros de pilates e quiropraxia.

2. Fisioterapeuta desportivo

Atua na prevenção e tratamento de lesões esportivas, além de auxiliar na performance de atletas. Trabalha diretamente com atividades físicas, desenvolvendo programas de fortalecimento e recuperação muscular e, geralmente, é contratado por clubes esportivos e academias, equipes de competições (futebol, vôlei, etc.) e clínicas especializadas em reabilitação esportiva.

3. Fisioterapeuta respiratório

Especializado em tratar doenças respiratórias, como asma, bronquite, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e sequelas da Covid-19, este profissional trabalha em estreita colaboração com médicos para melhorar a capacidade pulmonar e a qualidade de vida dos pacientes. Atua em UTIs, centros de reabilitação pulmonar e em domicílio, atendendo pacientes com limitações crônicas.

4. Fisioterapeuta neurológico

Este profissional dedica-se à recuperação de pacientes com condições neurológicas, como AVC, Parkinson, Alzheimer e paralisia cerebral. O foco é restaurar funções motoras, melhorar a coordenação e aliviar dores associadas a problemas neurológicos. Seu local de trabalho pode ser os centros de reabilitação neurológica, hospitais especializados e também a casa de pacientes ou clínicas particulares.

5. Fisioterapeuta especializado em estética

Combina conhecimentos fisioterapêuticos com técnicas estéticas para tratar problemas como retenção de líquidos, celulite e cicatrizes pós-cirúrgicas. Também é responsável pela reabilitação após procedimentos estéticos. Pode trabalhar em clínicas de beleza, spa e centros de bem-estar. Também pode fazer atendimentos particulares, especialmente em grandes cidades.

Qual a área que mais emprega na Fisioterapia?

A remuneração das diversas áreas da fisioterapia pode variar a depender da localidade, experiência do profissional e local de atuação. Ainda assim, a fisioterapia hospitalar é uma das que mais empregam profissionais, especialmente em setores como terapia intensiva e reabilitação respiratória. Não à toa, a profissão cresceu mais de 700% durante 2020, o primeiro ano da pandemia do coronavírus.

Além disso, o crescimento do envelhecimento populacional e a maior incidência de doenças crônicas impulsionam a demanda por estes especialistas em hospitais, centros de reabilitação e clínicas especializadas.

O que é necessário para se formar na área?

Para se tornar fisioterapeuta, é necessário cursar o bacharelado em Fisioterapia, que dura, em média, 4 a 5 anos no Brasil. Algumas das disciplinas obrigatórias são anatomia, fisiologia, biomecânica, e cinesioterapia.

Para conseguir o diploma é preciso realizar estágios obrigatórios em clínicas, hospitais ou outros ambientes práticos, e após a formação, registrar-se no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) para atuar legalmente.

Durante a graduação é recomendado participar de eventos, palestras e cursos de extensão para construir uma base sólida de conhecimento e networking.