5 profissões para quem gosta de ciências ambientais

A crescente preocupação com questões ambientais e a busca por soluções que visem a sustentabilidade têm impulsionado a criação e a valorização de várias profissões na área de ciências ambientais.

A transição para um mundo mais verde e consciente das suas práticas é um movimento que exige cada vez mais especialistas preparados para lidar com os desafios do presente e do futuro.

Para quem tem interesse nessa área, há uma série de profissões com boas perspectivas, tanto no setor público quanto privado, que exigem habilidades técnicas e um olhar atento às necessidades de preservação ambiental. Conheça algumas dessas opções e suas pretensões salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Engenheiro Ambiental

O engenheiro ambiental é o profissional responsável por planejar, desenvolver e executar soluções para problemas ambientais, como a gestão de resíduos, o tratamento de águas e efluentes, e a recuperação de áreas degradadas. Ele também atua na implementação de tecnologias sustentáveis em diversos setores da indústria e infraestrutura.

Média salarial: R$ 5.500

2. Biomédico Ambiental

Este profissional é especializado no estudo da biota, ou seja, dos organismos vivos e seus impactos no meio ambiente. O biomédico ambiental trabalha em áreas como monitoramento de fauna e flora, avaliação de impactos ambientais e recuperação de ecossistemas.

Média salarial: R$ 4.000

3. Analista de Sustentabilidade

Essa profissão tem como principal objetivo desenvolver e implementar políticas que garantam práticas empresariais sustentáveis. Ele também trabalha na implementação de estratégias para reduzir impactos ambientais e melhorar a eficiência energética nas empresas. Pode atuar em empresas privadas, ONGs, consultorias ambientais.

Média salarial: R$ 6.000

4. Geógrafo

Atua no estudo do território e da relação do ser humano com o meio ambiente. Ele pode trabalhar no planejamento urbano, na análise de recursos naturais e na avaliação de riscos ambientais, como desastres naturais. Especialização em Geoprocessamento, Geotecnologias, e Planejamento Territorial podem ser um bom diferencial.

Média salarial: R$ 3.700

5. Técnico em Meio Ambiente

O técnico em meio ambiente é responsável por monitorar e executar atividades relacionadas à preservação ambiental, como o controle de poluição, a gestão de resíduos e a inspeção de atividades industriais. Ele pode atuar em empresas, prefeituras e órgãos governamentais.

Média salarial: R$ 3.000

Existe concurso público para a área?

As vagas em concurso público são oferecidas por órgãos como o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), e outras entidades federais e estaduais.

Essas vagas podem ser para cargos de analista ambiental, técnico em meio ambiente, engenheiro ambiental, entre outros, com remunerações que variam conforme o nível de especialização e a função.

Por que escolher essa área?

Escolher a área de ciências ambientais é entrar em um campo que, além de ser promissor, está diretamente ligado ao futuro do planeta. A crescente demanda por soluções sustentáveis e o agravamento das questões ambientais tornam esses profissionais cada vez mais essenciais.

A inovação tem transformado essa área, com o desenvolvimento de novas tecnologias de monitoramento e de energias renováveis, como a energia solar e eólica, além de soluções para o manejo de resíduos e água.

Contudo, esse campo também impõe desafios, como a necessidade de se adaptar rapidamente às mudanças na legislação ambiental, além de lidar com a resistência de algumas indústrias em adotar práticas mais sustentáveis.

Ainda assim, as perspectivas são positivas, com muitos especialistas acreditando que o futuro será cada vez mais voltado para as tecnologias verdes e a conscientização ambiental.

Por que você deve saber disso?

As questões ambientais estão no centro de discussões globais sobre o futuro do planeta, e a demanda por profissionais qualificados nessa área tende a crescer.