5 profissões para quem gosta de cibersegurança

A cibersegurança tornou-se essencial no mundo digital, uma vez que protege dados e sistemas contra ameaças cibernéticas. Por essa razão, profissionais qualificados são cada vez mais requisitados, especialmente em centros tecnológicos como São Paulo.

A seguir, conheça cinco profissões destacadas na área, suas funções, áreas de atuação, cursos de especialização recomendados e médias salariais na capital paulista, de acordo com o Glassdoor.

1. Analista de Segurança da Informação

Este profissional monitora sistemas e redes para identificar, prevenir e responder a ameaças cibernéticas. Atua em empresas de diversos setores, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações. Especializações como Certified Information Systems Security Professional (CISSP) e Certified Information Security Manager (CISM) são diferenciais importantes.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 10.250 ​

2. Engenheiro de Segurança

Responsável por projetar e implementar soluções de segurança, este profissional desenvolve arquiteturas que protegem sistemas contra possíveis ataques. Atua em empresas de tecnologia, instituições financeiras e organizações que necessitam de robustas infraestruturas de segurança. Certificações como Offensive Security Certified Professional (OSCP) e cursos avançados em segurança de redes são recomendados.​

Média salarial: R$ 11.000 a R$ 14.100 ​

3. Consultor de Cibersegurança

Profissional externo que avalia a postura de segurança de uma organização, identifica vulnerabilidades e propõe melhorias.Atua em consultorias especializadas ou como autônomo, atendendo a diversos setores. Certificações como Certified Ethical Hacker (CEH) e cursos em gestão de riscos são valorizados.​

Média salarial: R$ 12.000 a R$ 15.000 ​

4. Analista de SOC (Security Operations Center)

Trabalha em Centros de Operações de Segurança, monitorando e analisando atividades suspeitas em tempo real para detectar e responder a incidentes de segurança. Empresas de grande porte e provedores de serviços gerenciados são os principais empregadores. Cursos específicos em monitoramento de segurança e resposta a incidentes são recomendados.​

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 10.250 ​

5. Penetration Tester (PenTester)

Conhecido como "hacker ético", este profissional realiza testes de penetração para identificar vulnerabilidades em sistemas e redes, permitindo que as organizações corrijam falhas antes que sejam exploradas por criminosos. Certificações como Offensive Security Certified Professional (OSCP) e cursos de testes de intrusão são essenciais.​

Média salarial em São Paulo: R$ 15.500 a R$ 18.400

Onde trabalhar como cibersegurança?

Como visto a cibersegurança é uma área abrangente, e os profissionais podem atuar em diferentes setores, como:

Empresas de tecnologia – Desenvolvedoras de software e serviços de TI contratam especialistas para reforçar sua segurança digital.

– Desenvolvedoras de software e serviços de TI contratam especialistas para reforçar sua segurança digital. Instituições financeiras – Bancos e fintechs exigem profissionais para proteger transações online e dados sensíveis de clientes.

– Bancos e fintechs exigem profissionais para proteger transações online e dados sensíveis de clientes. Órgãos governamentais – Polícia Federal, Serpro e Ministérios da Justiça e da Defesa contratam especialistas em cibersegurança para prevenir ataques cibernéticos.

– Polícia Federal, Serpro e Ministérios da Justiça e da Defesa contratam especialistas em cibersegurança para prevenir ataques cibernéticos. Empresas de telecomunicações – Provedoras de internet e operadoras de telefonia precisam de especialistas para garantir a segurança de redes e comunicações.

– Provedoras de internet e operadoras de telefonia precisam de especialistas para garantir a segurança de redes e comunicações. Consultorias especializadas – Algumas empresas oferecem serviços de segurança digital para clientes de diferentes segmentos.

Existe concurso público para a área?

Apesar desses profissionais atuarem principalmente no setor privados, órgãos governamentais têm ampliado suas equipes de cibersegurança, oferecendo concursos públicos para cargos como Analista de Tecnologia da Informação e Especialista em Segurança da Informação. Instituições como a Polícia Federal e o Serpro já realizaram seleções para profissionais da área.​

Por que escolher essa área?

A cibersegurança é uma área em constante crescimento, impulsionada pela digitalização e pelo aumento das ameaças cibernéticas. Profissionais enfrentam desafios como a necessidade de atualização contínua e a adaptação a novas tecnologias, incluindo inteligência artificial. A inovação tem impactado positivamente o setor, oferecendo ferramentas avançadas para proteção e detecção de ameaças.​

Por que você deve saber disso?

Com a crescente dependência da tecnologia, a demanda por profissionais de cibersegurança aumentou significativamente. Entender as oportunidades e requisitos dessa área é essencial para quem busca uma carreira promissora e deseja contribuir para a proteção do ambiente digital.