5 profissões para quem gosta de biologia marinha

A biologia marinha é um campo vasto que oferece diversas oportunidades de carreira para aqueles que desejam conciliar conhecimento científico com a preservação e exploração dos oceanos.

Conheça cinco profissões relacionadas à área, suas principais funções, áreas de atuação, cursos de especialização recomendados e a média salarial na cidade de São Paulo, de acordo com o Glassdoor.

1. Oceanógrafo

Responsável por estudar os oceanos, abrangendo aspectos físicos, químicos, geológicos e biológicos, o oceanógrafo também faz análise de correntes marítimas, composição química da água, formações geológicas submersas e ecossistemas marinhos. Esses profissionais atuam em instituições de pesquisa, universidades, órgãos governamentais e empresas do setor ambiental. Podem fazer mestrado e doutorado em Oceanografia para se especializarem.​

Média salarial: Entre R$ 4.000 e R$ 7.000 mensais, dependendo da experiência e do porte da instituição empregadora.​

2. Biólogo Marinho

O biólogo marinho dedica-se ao estudo dos organismos marinhos, investigando sua biologia, comportamento e interações ecológicas. Suas funções envolvem pesquisa científica, monitoramento ambiental e desenvolvimento de projetos de conservação. Eles podem trabalhar em aquários, museus, organizações não governamentais (ONGs), além de empresas de consultoria ambiental.​

Média salarial: Varia entre R$ 3.500 e R$ 6.000 mensais, conforme a experiência e a área específica de atuação.​

3. Engenheiro de Aquicultura

Esse profissional é responsável pelo cultivo de organismos aquáticos, como peixes e moluscos, visando à produção sustentável e comercial. Suas atividades incluem o desenvolvimento de sistemas de cultivo, manejo de populações e garantia de qualidade da água. Eles atuam em empresas de aquicultura, órgãos governamentais e instituições de pesquisa.​

Para se especializarem, podem fazer pós-graduação em Engenharia de Aquicultura, ou áreas correlatas como biologia.

Média salarial: Entre R$ 4.500 e R$ 8.000 mensais, dependendo da experiência e do porte da empresa.​

4. Técnico em Mergulho Científico

O técnico em mergulho científico auxilia em pesquisas subaquáticas, realizando coletas de amostras, instalação de equipamentos e documentação visual. Trabalham em estreita colaboração com oceanógrafos e biólogos marinhos em expedições e estudos ambientais.​ Para atuar na área é necessário a Certificação em Mergulho Científico, oferecida por instituições especializadas e centros de pesquisa marinha.​

Média salarial: Varia entre R$ 2.500 e R$ 4.500 mensais, conforme a experiência e a complexidade das operações.​

5. Consultor Ambiental Marinho

O consultor ambiental marinho assessora empresas e governos na avaliação e mitigação de impactos ambientais relacionados ao uso dos recursos marinhos. Suas funções incluem a realização de estudos de impacto ambiental, elaboração de relatórios técnicos e desenvolvimento de estratégias de conservação.​

Média salarial: Entre R$ 5.000 e R$ 9.000 mensais, dependendo da experiência e da complexidade dos projetos.

Existe concurso público para a área?

Existem concursos direcionados a profissionais com formação em biologia marinha e áreas correlatas. Órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Marinha do Brasil, frequentemente abrem vagas para essas especialidades. Além disso, universidades públicas e institutos de pesquisa também realizam concursos para técnicos e pesquisadores na área.​

Por que escolher essa área?

Optar por uma carreira relacionada à biologia marinha oferece a oportunidade de contribuir significativamente para a compreensão e preservação dos ecossistemas aquáticos. Com a crescente preocupação ambiental e a necessidade de sustentabilidade, profissionais especializados são cada vez mais requisitados. A área também proporciona a chance de atuar em pesquisas inovadoras, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e políticas públicas ambientais.​

Perspectivas para o futuro da profissão

O mercado para profissionais de biologia marinha tende a expandir, impulsionado por iniciativas de conservação, exploração sustentável de recursos e avanços tecnológicos no monitoramento ambiental. Entretanto, é fundamental estar preparado para os desafios, como a necessidade de constante atualização e a adaptação a novas metodologias e tecnologias emergentes.

Por que você deve saber disso?

Compreender as diversas profissões disponíveis para quem se interessa por biologia marinha é essencial para direcionar a formação acadêmica e planejar a carreira. Conhecer as áreas de atuação, as qualificações necessárias e as oportunidades salariais auxilia na tomada de decisões informadas e no desenvolvimento de uma trajetória profissional alinhada às expectativas e ao mercado de trabalho.