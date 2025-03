5 profissões para quem gosta de aventura

Para aqueles que não se contentam com a rotina de escritório e buscam adrenalina no dia a dia, algumas profissões permitem unir trabalho e aventura.

Áreas como turismo, jornalismo, resgate e até mesmo a aviação oferecem oportunidades para quem deseja transformar a paixão por desafios em carreira profissional . Além da emoção, essas ocupações podem proporcionar bons salários e experiências únicas ao redor do mundo.

Conheça cinco profissões principais e suas médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Guia de Ecoturismo

Conduz grupos em atividades ao ar livre, como trilhas, escaladas e observação da fauna e flora, promovendo a conscientização ambiental. Pode atuar em parques nacionais, reservas ecológicas, agências de turismo e empresas especializadas em turismo de aventura.

Cursos de especialização: Formação em turismo com ênfase em ecoturismo, cursos de primeiros socorros e especializações em áreas específicas, como biologia ou geografia.

Média salarial: R$ 2.500 a R$ 4.000 mensais, dependendo da experiência e da empresa.

2. Piloto de Helicóptero

Opera helicópteros em diversas missões, desde transporte executivo até resgates e operações de salvamento. Esse profissional pode atuar em empresas de táxi aéreo, forças armadas, corporações de resgate e salvamento, além de empresas de turismo.

Cursos de especialização: Curso de piloto privado e comercial de helicóptero, homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 15.000 mensais, variando conforme a experiência e a área de atuação.

3. Mergulhador Profissional

Realiza atividades subaquáticas, como inspeções, manutenções e pesquisas científicas. Trabalha em indústria petrolífera, empresas de engenharia subaquática, turismo e pesquisa ambiental.

Cursos de especialização: Certificações de mergulho profissional, como as oferecidas pela Associação Internacional de Contratantes de Mergulho (ADCI) ou pela Sociedade Internacional de Mergulhadores Profissionais (IDSA).

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 10.000 mensais, dependendo da especialização e do tipo de trabalho realizado.

4. Bombeiro

Atua no combate a incêndios, resgates e salvamentos em situações de emergência. Além de trabalhar nas corporações de bombeiros militares e civis, podem atuar em empresas privadas de segurança e brigadas de incêndio.

Cursos de especialização: Formação específica em escolas de bombeiros, cursos de resgate em altura, salvamento aquático e atendimento pré-hospitalar.

Média salarial: R$ 3.500 a R$ 6.000 mensais, conforme a patente e o tempo de serviço.

5. Repórter de Aventura

Jornalista de formação, esse profissional é responsável por cobrir eventos e realizar reportagens em locais remotos ou situações extremas, trazendo histórias de aventura ao público. Trabalha em emissoras de televisão, revistas especializadas, canais de internet e produtoras de conteúdo audiovisual. Também pode atuar como profissional independente.

Cursos de especialização: Formação em jornalismo, cursos de sobrevivência, técnicas de filmagem em ambientes extremos e primeiros socorros.

Média salarial em São Paulo: R$ 4.000 a R$ 7.000 mensais, variando conforme o veículo de comunicação e a experiência do profissional.

Existe concurso público para a área?

Algumas dessas profissões oferecem oportunidades por meio de concursos públicos. Por exemplo, para ingressar como bombeiro militar, é necessário prestar concurso público estadual, que geralmente exige ensino médio completo e testes físicos rigorosos.

Já para pilotos de helicóptero e mergulhadores profissionais, as oportunidades estão mais concentradas no setor privado, embora haja vagas em órgãos públicos com processos seletivos específicos.

Por que escolher essa área?

Profissões voltadas para a aventura oferecem experiências únicas e a possibilidade de trabalhar em ambientes dinâmicos e desafiadores. Com o crescimento do ecoturismo e a valorização de atividades ao ar livre, áreas como a de guia de ecoturismo têm perspectivas promissoras. Entretanto, esses profissionais enfrentam desafios como condições climáticas adversas e riscos inerentes às atividades.

Por outro lado, a inovação tem impactado positivamente essas áreas, com o desenvolvimento de equipamentos de segurança mais avançados e tecnologias que auxiliam na comunicação e no planejamento das atividades.

Por que você deve saber disso?

Conhecer essas profissões é essencial para quem busca alinhar carreira e paixão por aventura. Além disso, compreender as oportunidades e desafios dessas áreas permite uma escolha profissional mais consciente, considerando fatores como mercado de trabalho, remuneração e perspectivas futuras.

Para aqueles que desejam sair da rotina e vivenciar experiências intensas no âmbito profissional, essas carreiras representam opções estimulantes e recompensadoras.