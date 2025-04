5 profissões para quem gosta de animais marinhos

Para os apaixonados por animais marinhos, existem diversas carreiras que permitem trabalhar diretamente com a fauna dos oceanos, combinando paixão e profissão.

A seguir, apresentamos cinco profissões nessa área, detalhando suas funções, campos de atuação, cursos de especialização recomendados e médias salariais na cidade de São Paulo, de acordo com o Glassdoor.

1. Biólogo Marinho

O biólogo marinho estuda os organismos que habitam ambientes aquáticos, analisando comportamentos, interações ecológicas, genética e impactos ambientais. Atua em instituições de pesquisa, órgãos governamentais, ONGs e empresas privadas, desenvolvendo projetos de conservação, monitoramento ambiental e educação.

Especializações como mestrado ou doutorado em biologia marinha, ecologia ou áreas correlatas são diferenciais significativos.

Média salarial: R$ 4.500

2. Oceanógrafo

O oceanógrafo investiga as características físicas, químicas, biológicas e geológicas dos oceanos, contribuindo para a compreensão dos ecossistemas marinhos e suas dinâmicas.

Trabalha em institutos de pesquisa, universidades, empresas de exploração de recursos marinhos e consultorias ambientais. Cursos de especialização em oceanografia física, química ou biológica ampliam as oportunidades.

Média salarial: R$ 5.200

3. Veterinário de Animais Marinhos

Especializado no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças em animais marinhos, o veterinário dessa área atua em aquários, centros de reabilitação, zoológicos e projetos de conservação.

Pós-graduações em medicina de animais selvagens ou marinhos são altamente recomendadas.

Média salarial: R$ 6.300

4. Engenheiro de Pesca

Ainda pouco conhecido, este profissional atua no desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de pesca e aquicultura, garantindo a sustentabilidade e eficiência na exploração de recursos aquáticos.

Geralmente trabalha em empresas de pesca, fazendas de aquicultura, órgãos reguladores e institutos de pesquisa. Especializações em gestão pesqueira ou aquicultura sustentável são diferenciais.

Média salarial: R$ 4.700

5. Educador Ambiental Marinho

Focado na conscientização pública sobre a importância dos ecossistemas marinhos, o educador ambiental desenvolve e implementa programas educativos em escolas, museus, aquários e ONGs. Formação complementar em pedagogia ou comunicação ambiental é vantajosa.

Média salarial: R$ 3.800

Existe concurso público para a área?

Quem deseja ingressar na vida pública, pode prestar concursos para diversos órgãos, incluindo o IBAMA, o ICMBio e institutos estaduais. A Marinha do Brasil também realiza seleções para biólogos e oceanógrafos, especialmente em projetos de pesquisa ambiental e monitoramento costeiro.

Por que escolher essa área?

As profissões voltadas aos animais marinhos são estratégicas para a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos oceânicos. Diante do agravamento das mudanças climáticas e da degradação de ecossistemas, cresce a demanda por profissionais qualificados.

Ainda assim, o mercado é competitivo e exige atualização constante, especialmente com o avanço das tecnologias de monitoramento remoto, biotecnologia marinha e análise de dados ambientais.

A inovação, nesse contexto, tem impulsionado descobertas e ampliado o alcance da atuação desses profissionais.

Por que você deve saber disso?

Entender como funcionam essas carreiras ajuda estudantes e profissionais em transição a fazer escolhas mais alinhadas com seus interesses e com as tendências do mercado.

Em um cenário global de crescente preocupação ambiental, atuar com animais marinhos representa não apenas uma realização pessoal, mas também um compromisso com o futuro do planeta.