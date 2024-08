5 formas de melhorar suas habilidades de negociação

Melhorar suas habilidades de negociação é essencial para alcançar sucesso em qualquer carreira. A negociação eficaz não apenas ajuda a obter melhores condições de trabalho, mas também fortalece relações profissionais e pessoais. Aqui estão cinco formas de aprimorar suas habilidades de negociação, baseadas em informações compiladas pela Forbes:

1. Seja criativo

Abordar a negociação com criatividade é essencial. Jenny Galluzzo, cofundadora do The Second Shift, sugere definir claramente o que é mais importante para você e o que está disposto a ceder. Por exemplo, trocar salário por menos dias no escritório ou negociar benefícios específicos pode ser uma estratégia eficaz. Um exemplo prático é de um CEO que negociou o pagamento de sua babá em vez de um segundo assistente.

2. Veja a negociação como uma colaboração

Daniella Kahane, cofundadora do Women in Negotiation (WIN) Summit, recomenda ver a negociação como uma colaboração, não um conflito. Pesquisar para entender as necessidades do parceiro de negociação e ir além das "posições" para compreender os "interesses" permite encontrar soluções que beneficiem ambos os lados. Assim, você pode abrir espaço para um ganho mútuo.

3. Descubra as restrições orçamentárias antecipadamente

Aliza Licht, autora de "ON BRAND", enfatiza a importância de entender as restrições orçamentárias da empresa desde o início. Perguntar sobre o orçamento disponível antes de negociar ajuda a ajustar suas expectativas e a negociar com base no tempo e no escopo do trabalho necessário. Por exemplo, ao entender o orçamento da empresa, você pode determinar quantas horas de trabalho eles podem pagar e negociar a partir daí.

4. Aprimore suas habilidades de escuta

Susan McPherson, fundadora e CEO da McPherson Strategies, destaca a escuta ativa como uma ferramenta poderosa na negociação. Anotar, repetir as declarações e focar nas conversas ajudam a entender melhor as necessidades do outro lado. Isso permite elaborar respostas mais adequadas e eficazes. Amanda EJ Morrison, cofundadora e CEO da Julie Products Inc., recomenda ouvir além do que é dito para captar a verdadeira motivação da outra parte.

5. Faça sua pesquisa

Emily Dickens, chefe de gabinete e chefe de assuntos governamentais da SHRM, sugere realizar uma análise aprofundada da faixa salarial considerando padrões da indústria, localização geográfica e experiência relevante. Utilizar bancos de dados salariais online, pesquisas da indústria e redes profissionais ajuda a reunir dados precisos e atuais. Isso não só fortalece sua proposta de valor, mas também documenta suas realizações, contribuindo para uma argumentação informada e convincente durante as negociações.

Por que você deve conhecer essas técnicas de negociação

Melhore suas habilidades de negociação adotando essas estratégias e esteja bem preparado para qualquer situação, garantindo negociações mais eficazes e vantajosas.