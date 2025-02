5 dicas para melhorar a produtividade em ambientes de coworking

Os espaços de coworking se tornaram uma alternativa popular para profissionais autônomos, empreendedores e empresas que buscam um ambiente de trabalho flexível e colaborativo.

No entanto, trabalhar em um espaço compartilhado exige organização e estratégias para manter a concentração e a produtividade. Para isso, algumas práticas podem ajudar a melhorar o desempenho e tornar o ambiente mais eficiente. Conheça cinco delas.

Escolha um espaço adequado ao seu perfil de trabalho

Nem todos os coworkings são iguais. Alguns são mais voltados para networking e colaboração, enquanto outros oferecem ambientes mais silenciosos e individuais. Antes de escolher, avalie sua rotina e necessidades, considerando fatores como privacidade, acesso a salas de reunião e infraestrutura tecnológica.

Estabeleça uma rotina e defina horários produtivos

Manter uma rotina estruturada ajuda a evitar distrações. Defina horários fixos para as principais tarefas do dia, incluindo períodos de foco intenso e pausas estratégicas. Isso cria um ritmo produtivo e evita que o trabalho se prolongue além do necessário.

Use fones de ouvido para minimizar distrações

Coworkings podem ter um alto nível de ruído devido à movimentação de pessoas e reuniões acontecendo ao redor. Utilizar fones de ouvido com cancelamento de ruído pode ajudar a manter a concentração e reduzir interrupções desnecessárias, e facilita a comunicação na hora de reuniões virtuais.

Aproveite as áreas de networking de forma estratégica

Um dos grandes diferenciais do coworking é a possibilidade de trocar experiências com outros profissionais. No entanto, é importante equilibrar interações sociais com o foco no trabalho. Reserve momentos específicos do dia para conversas e networking, sem comprometer suas entregas.

Mantenha um espaço organizado e funcional

Ambientes organizados contribuem diretamente para a produtividade. Evite acumular objetos desnecessários na mesa, tenha um planejamento visual para suas tarefas e utilize ferramentas digitais para gerenciar seu tempo e compromissos.

O que não pode faltar no coworking?

Para garantir um ambiente produtivo, um espaço de coworking deve oferecer alguns itens essenciais, como:

Conexão de internet rápida e estável , essencial para quem trabalha remotamente;

, essencial para quem trabalha remotamente; Salas de reunião e cabines individuais para quem precisa de privacidade em chamadas e videoconferências;

para quem precisa de privacidade em chamadas e videoconferências; Áreas de descanso e convivência , permitindo pausas estratégicas e momentos de interação;

, permitindo pausas estratégicas e momentos de interação; Infraestrutura ergonômica , com cadeiras e mesas confortáveis para longas horas de trabalho;

, com cadeiras e mesas confortáveis para longas horas de trabalho; Cozinha ou café disponível, para que os profissionais possam fazer pequenas refeições sem precisar sair do local.

Quais as vantagens de trabalhar em um coworking?

Trabalhar em espaços compartilhados traz diversos benefícios em comparação ao home office ou ao ambiente corporativo tradicional. Entre as principais vantagens estão:

Flexibilidade – Possibilidade de escolher horários e locais de trabalho sem estar preso a um escritório fixo.

– Possibilidade de escolher horários e locais de trabalho sem estar preso a um escritório fixo. Networking e oportunidades de negócios – Contato direto com profissionais de diversas áreas, facilitando a criatividade, colaborações e parcerias.

– Contato direto com profissionais de diversas áreas, facilitando a criatividade, colaborações e parcerias. Estrutura profissional – Espaços bem equipados, com internet de qualidade, salas de reunião e suporte administrativo.

– Espaços bem equipados, com internet de qualidade, salas de reunião e suporte administrativo. Redução de custos – Empresas e autônomos economizam com aluguel, energia e infraestrutura ao compartilhar um espaço com outros profissionais.

– Empresas e autônomos economizam com aluguel, energia e infraestrutura ao compartilhar um espaço com outros profissionais. Melhor separação entre vida pessoal e trabalho – Para quem trabalha remotamente, o coworking ajuda a criar uma rotina mais equilibrada e produtiva.

Dicas extras para trabalhar melhor em coworking

Além das estratégias para aumentar a produtividade, algumas práticas podem tornar a experiência em um coworking mais eficiente e agradável. Confira algumas dicas:

Escolha dias estratégicos para ir ao coworking – Se sua rotina envolve muitas reuniões virtuais, opte por dias da semana com menos movimentação no espaço ou reserve salas privativas com antecedência. Algumas segundas e sextas-feiras costumam ser mais tranquilas;

– Se sua rotina envolve muitas reuniões virtuais, opte por dias da semana com menos movimentação no espaço ou reserve salas privativas com antecedência. Algumas segundas e sextas-feiras costumam ser mais tranquilas; Teste diferentes áreas – Muitos espaços oferecem ambientes variados, como mesas compartilhadas, cabines individuais e salas de brainstorming. Se precisar de concentração, escolha um local mais isolado; se quiser trocar ideias, opte por áreas comuns;

– Muitos espaços oferecem ambientes variados, como mesas compartilhadas, cabines individuais e salas de brainstorming. Se precisar de concentração, escolha um local mais isolado; se quiser trocar ideias, opte por áreas comuns; Evite distrações digitais – Estar em um ambiente dinâmico pode facilitar a procrastinação. Use extensões de navegador para bloquear redes sociais e estabeleça horários específicos para verificar mensagens e e-mails;

– Estar em um ambiente dinâmico pode facilitar a procrastinação. Use extensões de navegador para bloquear redes sociais e estabeleça horários específicos para verificar mensagens e e-mails; Planeje pausas para manter a produtividade – Trabalhar por longos períodos sem descanso pode diminuir o rendimento. Técnicas como a Pomodoro (25 minutos de foco e 5 de pausa) ajudam a manter a concentração e evitar o cansaço mental;

– Trabalhar por longos períodos sem descanso pode diminuir o rendimento. Técnicas como a Pomodoro (25 minutos de foco e 5 de pausa) ajudam a manter a concentração e evitar o cansaço mental; Aproveite os eventos e interações – Muitos coworkings promovem encontros e palestras para incentivar networking. Participar dessas atividades pode gerar novas conexões profissionais e até oportunidades de negócios.

Por que você deve saber disso?

Com a crescente adoção do trabalho remoto e híbrido, os espaços compartilhados se tornaram uma opção viável para quem busca um ambiente profissional mais dinâmico e flexível.

Conhecer estratégias para aumentar a produtividade nesses espaços ajuda a aproveitar melhor a estrutura disponível e criar uma rotina eficiente. Além disso, entender os benefícios do coworking pode ser útil para quem deseja sair do home office, ampliar sua rede de contatos e trabalhar em um ambiente mais inspirador.