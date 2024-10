4 dicas para ler mais e criar o hábito de leitura segundo o autor de Hábitos Atômicos

Criar o hábito da leitura é um objetivo comum, mas muitas pessoas enfrentam dificuldades para torná-lo uma prática diária. James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, oferece uma abordagem prática para transformar a leitura em um hábito sustentável. A seguir, confira quatro dicas do autor para ler mais e desenvolver o hábito de leitura.

1. Comece pequeno e seja consistente

Um dos princípios centrais de Hábitos Atômicos é que pequenos hábitos, quando praticados consistentemente, levam a grandes resultados. Isso significa que, em vez de tentar ler um livro inteiro em uma semana, você pode começar lendo apenas 2 a 5 páginas por dia. A chave está na consistência, não no volume de leitura. Ao se comprometer com pequenos objetivos diários, você constrói gradualmente o hábito.

Como aplicar: Defina uma meta diária mínima, como ler por 5 minutos ou 3 páginas por dia. Mesmo nos dias mais corridos, tente manter essa prática, pois ela se tornará automática com o tempo.

2. Associe a leitura a um hábito já existente

Clear sugere que uma maneira eficaz de criar novos hábitos é associá-los a hábitos que você já pratica diariamente. Isso é conhecido como "empilhamento de hábitos". Por exemplo, se você toma café todas as manhãs, pode associar a leitura a esse momento. Assim, a leitura se tornará uma extensão natural de uma rotina já consolidada.

Como aplicar: Identifique uma atividade que você já faz regularmente, como tomar café, almoçar ou se preparar para dormir, e associe a leitura a essa atividade. Dessa forma, você integra a leitura em sua rotina sem precisar criar um novo espaço em sua agenda.

3. Torne a leitura mais acessível

Outro princípio de Hábitos Atômicos é facilitar ao máximo o comportamento desejado. Para quem quer ler mais, isso significa deixar livros ou e-books sempre à vista e acessíveis. Se você não precisa fazer um esforço extra para pegar o livro, as chances de começar a leitura aumentam consideravelmente.

Como aplicar: Coloque livros em lugares estratégicos, como ao lado da cama, na mesa de trabalho ou no sofá da sala. Tenha também uma lista de leitura no seu celular ou um aplicativo de e-books pronto para uso, facilitando o acesso ao conteúdo em qualquer lugar.

4. Dê mais importância ao processo do que ao objetivo final

Em vez de focar na quantidade de livros que você deseja ler, concentre-se no processo de ler todos os dias. O autor destaca que, ao transformar a leitura em uma prática regular e prazerosa, os resultados (como ler mais livros) virão naturalmente. Não se prenda a metas numéricas, mas sim à constância e ao prazer de adquirir novos conhecimentos.

Como aplicar: Concentre-se em aproveitar o momento de leitura, sem se preocupar com quantos livros você vai ler em um mês ou ano. O importante é manter o hábito e deixar que os resultados sejam uma consequência natural do processo.

Crie o hábito de leitura com pequenas mudanças consistentes

Para ler mais e criar o hábito da leitura, siga as dicas de James Clear, autor de Hábitos Atômicos: comece com pequenos objetivos, associe a leitura a hábitos já estabelecidos, facilite o acesso aos livros e foque no processo em vez de metas numéricas. Com essas práticas, você não só aumentará o número de livros lidos, mas também tornará a leitura uma parte fundamental do seu dia a dia.