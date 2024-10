3 frases para parecer mais confiante na entrevista de emprego

Causar uma boa impressão em uma entrevista de emprego vai além de ter as habilidades necessárias — é importante demonstrar confiança e clareza ao se comunicar. Escolher as palavras certas pode fazer toda a diferença no modo como o entrevistador percebe sua capacidade de assumir o cargo. A seguir, apresentamos três frases que podem ajudá-lo a soar mais confiante e aumentar suas chances de sucesso em entrevistas de emprego.

1. "Eu posso, eu farei"

Frases como "Eu posso contribuir com..." ou "Eu farei isso ao aplicar minhas habilidades..." mostram convicção e confiança no que você tem a oferecer à empresa. O uso do verbo "fazer" ou "oferecer" implica que você não está apenas esperando para ser ensinado, mas está pronto para agir. Essa escolha de palavras transmite segurança e um senso de responsabilidade, deixando claro que você pensou sobre como suas habilidades podem impactar positivamente a empresa.

Se o entrevistador perguntar algo como “Por que você é uma boa escolha para esta vaga?”, você pode responder com: "Sou uma boa escolha porque posso gerar resultados. No meu último emprego, vendi o maior número de planos de manutenção para clientes por três trimestres consecutivos." Esse tipo de resposta combina confiança e dados concretos, mostrando ao entrevistador que você pode agregar valor real à empresa.

2. "Estou ansioso para"

Ao demonstrar entusiasmo pelo cargo e pelos desafios que ele trará, você transmite uma imagem positiva e engajada. Frases como "Estou ansioso para..." indicam que você está aberto a novas experiências e que vê o trabalho como uma oportunidade de crescimento. Isso é especialmente útil ao falar sobre suas expectativas para o cargo ou como você lida com novos projetos.

Se a pergunta “Como você responde a novos projetos?” aparecer, uma resposta possível é: "Estou ansioso para a primeira reunião de planejamento com a nova equipe. Ouvir as ideias de todos ajuda a nos conhecermos melhor e definir os papéis que cada um assumirá."

3. "Eu respeito"

Expressar respeito por algo ou alguém dentro da empresa mostra que você fez sua lição de casa e pesquisou a organização. Também demonstra que você tem uma visão clara do que admira em líderes ou colegas, algo que pode ser um ponto de partida para uma conversa mais profunda sobre valores e cultura empresarial. Ao falar sobre o que você respeita, você projeta humildade e consideração — qualidades valorizadas em qualquer ambiente de trabalho.

Como usar: Se a pergunta for “O que você aprendeu com seu mentor?”, uma boa resposta seria: "Uma das características que mais respeito é a capacidade dela de mostrar empatia com todos. Acho que isso faz com que as pessoas confiem rapidamente nela. Ela consegue mediar conflitos e as pessoas estão dispostas a tentar suas sugestões." Ao destacar essas qualidades, você não apenas responde à pergunta, mas também mostra que valoriza habilidades interpessoais fundamentais.

Use essas frases para transmitir confiança em sua entrevista de emprego

Escolher as palavras certas em uma entrevista de emprego pode fazer uma grande diferença na impressão que você deixa. Ao usar frases como “Eu posso, eu farei”, “Estou ansioso para” e “Eu respeito”, você demonstra confiança, entusiasmo e respeito pelos outros, qualidades que os empregadores valorizam. Incorporar essas frases ao seu vocabulário pode ajudá-lo a se destacar e aumentar suas chances de conseguir o emprego.