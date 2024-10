3 dicas para escrever um e-mail de follow up perfeito; veja exemplos

Enviar um e-mail de follow up é uma parte essencial de qualquer comunicação profissional. Seja após uma reunião, uma entrevista de emprego ou o contato inicial com um cliente, um bom follow up pode fazer a diferença na construção de relacionamentos e na conquista de resultados. A seguir, veja 3 dicas para escrever um e-mail de follow up eficiente, com exemplos práticos.

1. Seja claro e objetivo

Ao escrever um e-mail de follow up, vá direto ao ponto. Deixe claro o motivo do contato e o objetivo do e-mail já nas primeiras linhas. Evite introduções longas e foque em transmitir sua mensagem de forma concisa. Lembre-se de incluir uma saudação amigável e expressar gratidão pelo tempo ou pela oportunidade da interação anterior.

Exemplo:

Assunto: Acompanhamento após nossa reunião de ontem

Olá [Nome do destinatário],

Foi um prazer conversar com você ontem sobre [assunto discutido]. Gostaria de reforçar minha disponibilidade para ajudar com [projeto, proposta ou questão]. Por favor, me avise se precisar de mais informações ou esclarecimentos.

Aguardo seu retorno.

Atenciosamente,

[Seu nome]

2. Reforce o interesse

Mostre ao destinatário que você está genuinamente interessado em continuar o diálogo e que valoriza a relação profissional. Seja específico sobre os pontos que discutiram e como você pode contribuir ou agregar valor. Isso demonstra que você está atento e comprometido, o que aumenta as chances de resposta positiva.

Exemplo:

Assunto: Dúvidas sobre nossa proposta de parceria

Oi [Nome do destinatário],

Espero que você esteja bem! Gostaria de reiterar meu interesse em colaborar no [projeto/proposta] que discutimos. Acredito que as ideias abordadas podem trazer ótimos resultados para [empresa/área].

Por favor, me avise se precisar de mais informações ou se houver algo que possamos ajustar.

Obrigado pela atenção,

[Seu nome]

3. Inclua uma call to action

Para aumentar as chances de resposta, inclua uma call to action (CTA) clara. Isso pode ser uma pergunta, uma sugestão de data para outra reunião, ou mesmo uma confirmação de recebimento do e-mail. Dessa forma, você facilita a continuidade da conversa e orienta o destinatário sobre o próximo passo.

Exemplo:

Assunto: Reunião de follow up sobre [assunto]

Oi [Nome do destinatário],

Espero que esteja tudo bem! Gostaria de agendar uma nova reunião para discutir os próximos passos do [projeto/negócio]. Você teria disponibilidade na próxima quarta-feira, às 10h?

Por favor, me avise qual horário seria mais conveniente para você.

Atenciosamente,

[Seu nome]

Como escrever um e-mail de follow up eficiente

Um bom e-mail de follow up é curto, direto e inclui uma call to action clara. Ao aplicar essas três dicas, você aumenta suas chances de obter uma resposta positiva e fortalece seu relacionamento profissional. Experimente incorporar essas estratégias na sua comunicação e observe os resultados.