10 profissões para quem gosta de viajar

Para aqueles que têm o espírito aventureiro e desejam explorar o mundo enquanto trabalham, algumas carreiras podem oferecer o equilíbrio perfeito entre profissão e paixão por viagens. A seguir, listamos dez profissões que possibilitam conhecer diferentes culturas e destinos, mantendo uma carreira estável e promissora.

1. Consultor de viagens

Os consultores de viagens planejam e organizam itinerários para seus clientes. Trabalham com agências de turismo ou de forma independente, e muitas vezes viajam para conhecer novos destinos e fornecer recomendações precisas. De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), essa profissão tem crescido consistentemente, especialmente com a retomada do turismo pós-pandemia.

2. Comissário de bordo

Os comissários de bordo têm a oportunidade de viajar pelo mundo, trabalhando para companhias aéreas. Essa profissão exige flexibilidade e habilidades de atendimento ao cliente, mas oferece a chance de visitar vários países. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que a demanda por profissionais qualificados na aviação está em ascensão.

3. Fotógrafo de viagens

Fotógrafos especializados em viagens capturam imagens de destinos turísticos e as vendem para revistas, blogs, e empresas de turismo. Esse trabalho permite explorar o mundo enquanto se cria um portfólio diversificado. Estatísticas do Bureau of Labor Statistics dos EUA indicam que a demanda por fotógrafos freelancers está crescendo, impulsionada pelas mídias sociais e pela necessidade de conteúdo visual.

4. Instrutor de Esportes

Instrutores de esportes, como mergulho, esqui e surfe, podem encontrar trabalho em diferentes partes do mundo, dependendo da temporada. A Professional Association of Diving Instructors (PADI) relata que a certificação internacional aumenta significativamente as oportunidades de trabalho em resorts e escolas de esportes aquáticos.

5. Professor de Inglês

Ensinar inglês em países onde o idioma não é a língua nativa pode ser uma excelente maneira de viajar. Organizações como a International TEFL Academy fornecem certificações que são reconhecidas globalmente, facilitando a busca por empregos em escolas e universidades no exterior.

6. Escritor de Viagens

Escritores de viagens criam conteúdo para blogs, revistas e guias de turismo. Esta profissão oferece flexibilidade e a chance de explorar destinos exóticos. A American Society of Travel Writers (ASTW) sugere que a demanda por conteúdo autêntico e experiências de viagem personalizadas está aumentando.

7. Engenheiro de Petróleo

Engenheiros de petróleo frequentemente trabalham em locais remotos e países com grandes reservas de petróleo. A Society of Petroleum Engineers (SPE) destaca que esses profissionais têm a oportunidade de trabalhar em diversas partes do mundo, desde plataformas offshore no Golfo do México até campos de petróleo no Oriente Médio.

8. Arqueólogo

Arqueólogos viajam para explorar e escavar sítios históricos. Esse trabalho permite conhecer diversas culturas e histórias ao redor do mundo. Informações da Society for American Archaeology (SAA) indicam que projetos arqueológicos são frequentemente financiados por universidades e governos, promovendo viagens internacionais.

9. Guia de Turismo

Guias de turismo conduzem grupos de turistas por destinos históricos, culturais e naturais. A World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) aponta que a demanda por guias bem-informados e carismáticos está crescendo, à medida que o turismo cultural se torna mais popular.

10. Enfermeiro de Viagens

Enfermeiros de viagens trabalham temporariamente em hospitais e clínicas ao redor do mundo. Eles são contratados para preencher a escassez de pessoal e têm a chance de explorar novos lugares. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a necessidade de profissionais de saúde qualificados é alta em muitas regiões, criando oportunidades para viagens.

Estas profissões não apenas proporcionam a oportunidade de viajar, mas também oferecem carreiras satisfatórias e a chance de crescer pessoal e profissionalmente. Se viajar é sua paixão, considere uma dessas carreiras para combinar trabalho e aventura.