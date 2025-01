10 profissões para quem gosta de oceanografia

A oceanografia é uma área que combina ciência, tecnologia e conservação ambiental, permitindo que profissionais explorem os mistérios dos oceanos e contribuam para a sustentabilidade do planeta. Com diversas especializações, a carreira oferece opções tanto no setor público quanto no privado, além de salários competitivos.

Confira 10 possibilidades de profissões e a média salarial de cada uma delas de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Oceanógrafo

Profissional que estuda os oceanos, abrangendo sua dinâmica física, química, biológica e geológica. Pode atuar em consultorias ambientais, monitorando ecossistemas marinhos e elaborando estudos de impacto ambiental, além de desenvolver pesquisas científicas sobre o funcionamento dos mares.

Média Salarial: R$ 5.000 a R$ 8.000

2. Analista ambiental

Trabalha na avaliação e gestão de impactos ambientais, especialmente em projetos que envolvem áreas costeiras e marítimas. Realiza licenciamento ambiental e coordena relatórios como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Pode atuar em empresas de energia, ONGs ou órgãos públicos.

Média Salarial: entre R$ 4.500 e R$ 7.000.

3. Engenheiro de petróleo e gás

Foca na exploração e extração de petróleo e gás em ambientes offshore (no mar). Sua atuação está diretamente ligada à oceanografia, pois ele analisa o fundo marinho e planeja plataformas e dutos submarinos.

Média Salarial: entre R$ 10.000 e R$ 25.000, dependendo da experiência e do projeto.

4. Biólogo marinho

Se dedica ao estudo e conservação de espécies marinhas, e pode trabalhar em aquários, instituições de pesquisa ou projetos ambientais, desenvolvendo iniciativas de preservação da biodiversidade marinha.

Média Salarial: R$ 3.500 a R$ 6.000.

5. Geofísico marinho

Estuda o fundo do mar utilizando tecnologias avançadas, como sonares e sensores. Seu trabalho é essencial para a mineração submarina, construção de infraestrutura e mapeamento geológico.

Média Salarial: R$ 8.000 a R$ 15.000.

6. Meteorologista marinho

O meteorologista marinho é responsável por prever condições climáticas e oceanográficas, como ventos, ondas e correntes marítimas. Fornece dados cruciais para navegação, pesca e segurança em operações no mar.

Média Salarial: R$ 6.000 e R$ 10.000

7. Especialista em recursos hídricos

Atua na gestão de águas costeiras, controle de poluição e desenvolvimento de projetos de saneamento ambiental. Colabora em estudos que envolvem a qualidade da água e a preservação de recursos marinhos.

Média Salarial: R$ 5.000 a R$ 9.000.

8. Gestor de projetos de energia renovável

A energia eólica offshore e as tecnologias de energia das ondas e marés são áreas promissoras para gestores com formação em oceanografia. Esses profissionais coordenam projetos que exploram fontes de energia sustentável no ambiente marinho.

Média Salarial: R$ 8.000 a R$ 12.000.

9. Professor universitário

Quem opta pela carreira acadêmica pode ensinar e pesquisar temas relacionados à oceanografia em universidades. Professores nessa área também orientam projetos de extensão voltados à conservação marinha.

Média Salarial: Com dedicação exclusiva, o salário pode variar de R$ 7.000 a R$ 12.000

10. Consultor de impacto ambiental costeiro

Esse consultor avalia os impactos de grandes obras em áreas costeiras, como portos, rodovias ou projetos de urbanização. Também elabora relatórios técnicos e auxilia na implementação de medidas mitigadoras.

Média Salarial: R$ 6.000 a R$ 10.000, dependendo do porte do projeto e da experiência.

Por que vale a pena cursar oceanografia?

Cursar oceanografia é ideal para quem tem interesse em ciências ambientais, biodiversidade e exploração sustentável dos mares.

A graduação oferece formação interdisciplinar, combinando biologia, física, química e geologia. A demanda por profissionais na área cresce em razão da necessidade de proteger recursos marinhos e atender às legislações ambientais.

Existe concurso público para essa área?

Há diversas oportunidades em concursos públicos para oceanógrafos e profissionais relacionados.

Instituições como o IBAMA, ICMBio, Marinha do Brasil e prefeituras em regiões costeiras costumam abrir vagas com salários iniciais de R$ 4.000 a R$ 8.000. Também há concursos para professores e pesquisadores em universidades públicas.

Por que você deve saber disso?

A oceanografia é uma carreira estratégica para o desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos naturais.

Entender as possibilidades de atuação e os potenciais de crescimento na área ajuda quem deseja combinar paixão pelo meio ambiente com uma profissão promissora e diversificada.