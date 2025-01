10 profissões para quem gosta de ciências sociais

As ciências sociais atraem pessoas interessadas em entender a dinâmica entre indivíduos e sociedade. Essa área oferece uma gama de oportunidades profissionais em setores como educação, política, pesquisa e cultura.

Aqui estão 10 profissões detalhadas para quem se identifica com essa área, com informações sobre qualificações necessárias, caminhos de especialização e médias salariais, baseadas no Glassdoor, tendo como referência a cidade de São Paulo.

1. Cientista Social

Pesquisa e analisa questões sociais, culturais e políticas, colaborando com governos, ONGs e empresas para propor soluções. Trabalha em universidades, institutos de pesquisa, ou órgãos governamentais, e pode fazer mestrado ou doutorado em Ciências Sociais, Sociologia ou Antropologia para atuar em pesquisa acadêmica ou consultoria.

Média salarial: R$ 3.000 a 7.000

2. Antropólogo

Estuda culturas, comportamentos e tradições humanas, muitas vezes realizando trabalhos de campo em comunidades. Pode se especializar em Antropologia Cultural, Arqueologia ou Etnografia, e atua em museus, organizações culturais, consultorias para empresas e ONGs.

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 8.000 por mês

3. Sociólogo

Analisa fenômenos sociais, como desigualdade, comportamento de grupos e movimentos sociais, frequentemente contribuindo para políticas públicas. Atua em universidades, centros de pesquisa, agências governamentais e ONGs. Para se especializar, pode fazer cursos de análise de dados sociais e políticas públicas.

Média salarial: R$ 2.000 a R$ 6.000 por mês

4. Cientista Político

Estuda sistemas políticos, comportamento eleitoral e políticas governamentais, podendo atuar em assessoria ou consultoria política. Para se especializar pode fazer MBA em Gestão Pública ou cursos de Relações Internacionais.

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 16.000 por mês, a depender da senioridade.

5. Professor de Ciências Sociais

Ensina disciplinas relacionadas às ciências sociais no ensino médio ou superior. Pode se graduar na modalidade de Licenciatura em Ciências Sociais e fazer cursos de pedagogia para metodologias ativas para se especializar. Atua em escolas, universidades, plataformas de ensino online.

Média salarial: R$ 2.500 a R$ 8.000 por mês

6. Pesquisador de Mercado

Analisa comportamentos e tendências de consumidores para ajudar empresas a planejar estratégias de negócios. Trabalha em agências de publicidade, empresas de tecnologia e consultorias. Como cursos complementares, deve buscar análise de dados, estatística e ferramentas como SPSS e Excel.

Média salarial: R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês

7. Assistente Social

Trabalha com comunidades vulneráveis, criando políticas de inclusão e assistência social. Pode atuar em diversas áreas, como saúde, educação, habitação, justiça, relações de trabalho e meio ambiente.

Média salarial: R$ 3.000 a R$ 5.000 por mês.

8. Analista de Políticas Públicas

Desenvolve, implementa e monitora programas governamentais para atender às demandas da população. Além de atuar no setor público, pode trabalhar em organizações internacionais e consultorias. Como cursos complementares pode escolher MBA em Gestão Pública, cursos de economia ou direito administrativo.

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 8.000 por mês

9. Mediador Cultural

Promove o diálogo entre diferentes culturas, trabalhando em projetos educativos e interculturais. Trabalha em centros culturais, museus e ONGs de direitos humanos.

Média salarial: R$ 2.000 a R$ 4.000 por mês

10. Consultor em Diversidade e Inclusão

Ajuda empresas a implementar práticas inclusivas para promover diversidade racial, de gênero, entre outras. Tem ganhado destaque nas empresas privadas e públicas. Para se especializar no tema, o interessado pode fazer cursos de direitos humanos, diversidade no ambiente corporativo e ESG (Environmental, Social, and Governance).

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês

Por que escolher ciências sociais?

As ciências sociais proporcionam uma compreensão aprofundada do comportamento humano, das relações culturais e das estruturas de poder. Essa área é ideal para quem deseja impactar a sociedade positivamente, promovendo mudanças significativas em questões sociais, culturais e políticas.

Além disso, é uma base sólida para quem tem interesse em pesquisa, políticas públicas e desenvolvimento comunitário,servindo como degrau para quem deseja fazer pós-graduação em outras áreas de humanas.

Por que você deve saber disso?

Explorar as opções de carreira dentro das ciências sociais ajuda você a alinhar suas paixões e habilidades aos objetivos profissionais. Conhecer as possibilidades de atuação e as qualificações necessárias também permite que você planeje sua trajetória de forma estratégica, investindo em capacitações que maximizem suas chances de sucesso no mercado de trabalho.

Além disso, a área oferece oportunidades para quem deseja atuar em contextos que vão além do mercado, como educação, cultura e políticas públicas, criando um impacto positivo na sociedade.