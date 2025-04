10 profissões para quem gosta de ciência espacial

A ciência espacial é uma área fascinante e em constante evolução, que atrai aqueles com interesse por exploração do cosmos, inovação tecnológica e descobertas científicas.

Se você sonha em trabalhar com o espaço e contribuir para avanços na exploração espacial, existe uma vasta gama de profissões que permitem atuar diretamente ou indiretamente no desenvolvimento de tecnologias para a exploração do universo.

Desde engenheiros que desenvolvem satélites até cientistas que estudam os fenômenos cósmicos, as oportunidades são variadas e exigem formação especializada. A seguir, conheça algumas destas profissões e suas médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Engenheiro Aeroespacial

É responsável pelo desenvolvimento de espaçonaves, além de sistemas e componentes utilizados na exploração espacial. Os profissionais projetam e testam tecnologias, como satélites, foguetes e naves espaciais. Para atuar na área, é necessário ter graduação em Engenharia Aeroespacial ou áreas correlatas, com especializações em áreas como propulsão ou sistemas de controle.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 14.000 mensais.

2. Cientista Planetário

Esta profissão estuda os planetas, luas e outros corpos celestes, utilizando telescópios e simuladores espaciais para entender fenômenos como clima, geologia e atmosferas planetárias. É possível trabalhar em centros de pesquisa ou universidades, além de colaborar com agências espaciais. A formação básica é em Física, Astronomia ou Ciências Planetárias.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 12.000 mensais.

3. Astrônomo

Os astrônomos observam e estudam estrelas, galáxias, buracos negros e outros objetos espaciais. Eles buscam entender a origem, evolução e comportamento do universo. A formação necessária é um bacharelado em Física ou Astronomia, seguido de mestrado e doutorado para atuar em pesquisas avançadas.

Média salarial: R$ 7.500 a R$ 13.500 mensais.

4. Físico Espacial

Ocupação dedicada a estudar os fenômenos físicos no espaço, como radiação cósmica, magnetismo e partículas subatômicas. Pode trabalhar no desenvolvimento de novos instrumentos para observação espacial ou realizar pesquisas teóricas. A formação inclui graduação e pós-graduação em Física com especialização em Física Espacial ou Astrofísica.

Média salarial: R$ 8.000 a R$ 15.000 mensais.

5. Engenheiro de Sistemas Espaciais

Profissão que projeta, testa e gerencia sistemas complexos usados em satélites, sondas espaciais e outros dispositivos. É responsável por garantir que todos os componentes funcionem corretamente juntos. A formação típica inclui Engenharia Eletrônica, de Computação ou Aeroespacial, com especializações em sistemas espaciais.

Média salarial: R$ 7.000 a R$ 12.000 mensais.

6. Geofísico Espacial

Os geofísicos espaciais estudam as interações entre a Terra e o espaço, como os efeitos do vento solar sobre o clima terrestre. Eles usam satélites e modelos matemáticos para analisar dados e desenvolver previsões. A formação requer um bacharelado em Geofísica, Física ou Engenharia, com especialização em geofísica espacial.

Média salarial: R$ 6.500 a R$ 10.000 mensais.

7. Especialista em Satélites

Profissionais dessa área são responsáveis pelo desenvolvimento, lançamento, monitoramento e manutenção de satélites. Eles trabalham com a análise de dados coletados por satélites, tanto para fins comerciais quanto científicos. A formação necessária é Engenharia Aeroespacial, Engenharia Eletrônica ou áreas afins.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 11.000 mensais.

8. Tecnólogo em Sistemas Espaciais

Esse profissional ajuda na construção, manutenção e controle de sistemas eletrônicos de satélites, sondas e outros dispositivos utilizados em missões espaciais. Ele pode atuar em empresas privadas ou órgãos governamentais. A formação inclui cursos técnicos ou tecnológicos em Engenharia Eletrônica ou Aeroespacial.

Média salarial: R$ 5.000 a R$ 9.000 mensais.

9. Pesquisador em Astrobiologia

Estes pesquisadores estudam as condições que podem sustentar a vida em outros planetas, analisando dados de missões espaciais, como as enviadas para Marte. Eles geralmente têm formação em Biologia, Química ou Ciências da Terra, com especialização em astrobiologia.

Média salarial: R$ 6.000 a R$ 12.000 mensais.

10. Engenheiro de Propulsão Espacial

Especialistas em propulsão espacial desenvolvem os sistemas de motores que permitem o lançamento de foguetes e espaçonaves. Eles projetam sistemas de combustão e estudam energias utilizadas em missões espaciais. A formação inclui Engenharia Aeroespacial, com ênfase em termodinâmica e física de propulsão.

Média salarial: R$ 7.500 a R$ 13.000 mensais.

Existe concurso público para a área?

Ao contrário do que muitos imaginam, existem oportunidades de concursos públicos em instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Agência Espacial Brasileira (AEB), e também em universidades federais para cargos relacionados à ciência espacial.

As oportunidades exigem formação específica, como graduação em Engenharia, Física, Astronomia ou áreas afins, e, muitas vezes, exigem pós-graduação para cargos mais avançados.

Por que escolher essa área?

A ciência espacial oferece inúmeras possibilidades de crescimento e inovação, com o avanço contínuo das tecnologias espaciais.

As perspectivas para o futuro incluem uma maior exploração de planetas e luas, com a possibilidade de habitação humana fora da Terra, além do uso de satélites para o monitoramento ambiental e comunicação global.

Profissionais dessa área enfrentam desafios como a complexidade das missões, a constante evolução tecnológica e os altos custos envolvidos, mas também têm a oportunidade de contribuir para um dos campos mais excitantes e revolucionários da ciência.

A inovação no setor espacial tem transformado não apenas a ciência, mas também a sociedade, com impactos diretos na tecnologia e na economia global.

Por que você deve saber disso?

A ciência espacial não é apenas uma área fascinante para quem tem curiosidade pelo universo, mas também representa uma carreira de alto impacto, com oportunidades de trabalho tanto em órgãos governamentais quanto em empresas privadas inovadoras.

Com os avanços na exploração espacial e o crescimento do mercado de satélites e tecnologias relacionadas, escolher uma profissão na área pode oferecer estabilidade e crescimento em um campo que está constantemente em evolução.