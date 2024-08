10 frases que você precisa aprender antes de ir para Paris

Os Jogos Olímpicos podem ter acabado, mas "sempre teremos Paris", já disse o personagem de Humphrey Bogart no clássico Casablanca.

Viajar para Paris é um sonho para muitos, mas se você não fala francês, a comunicação pode ser um desafio. Embora os parisienses apreciem quando os visitantes tentam falar seu idioma, dominar algumas frases básicas pode fazer toda a diferença na sua experiência. Conheça algumas frases essenciais que você deve aprender antes de embarcar para a Cidade Luz que vão te ajudar a navegar com mais confiança, de acordo com o Duolingo, um dos aplicativos de aprendizado de idiomas mais populares do mundo:

1. Bonjour! (Bom dia!)

Essa é uma das palavras mais importantes que você vai usar em Paris. Sempre cumprimente as pessoas ao entrar em lojas, restaurantes ou ao abordar alguém na rua. É um sinal de respeito e educação.

2. Parlez-vous anglais? (Você fala inglês?)

Se o seu francês ainda não está afiado, essa frase vai te salvar em muitas situações. Muitos parisienses falam inglês, especialmente em áreas turísticas, mas é sempre educado perguntar antes.

3. Combien ça coûte? (Quanto custa?)

Essencial para fazer compras, seja em uma butique ou em um mercado local. Saber perguntar o preço de algo é fundamental para evitar mal-entendidos.

4. Où est…? (Onde fica…?)

Se perder em Paris pode ser uma experiência charmosa, mas às vezes você só quer chegar ao seu destino. Use esta frase seguida do nome do local que você está procurando, como “Où est la Tour Eiffel?” (Onde fica a Torre Eiffel?).

5. Je voudrais… (Eu gostaria de…)

Perfeita para fazer pedidos em restaurantes ou cafés. Complemente com o prato ou bebida desejada, como “Je voudrais un café, s'il vous plaît” (Eu gostaria de um café, por favor).

6. L’addition, s’il vous plaît (A conta, por favor)

Depois de uma deliciosa refeição em Paris, saber como pedir a conta é essencial. Os garçons geralmente não trazem a conta até que você a peça, então essa frase será muito útil.

7. Excusez-moi (Com licença)

Ideal para chamar a atenção de alguém de forma educada, seja para pedir informações ou para passar por entre as pessoas em locais lotados.

8. Pouvez-vous m’aider? (Você pode me ajudar?)

Se você precisar de assistência, essa frase é a maneira educada de pedir ajuda. Os parisienses são conhecidos por serem reservados, mas muitos estarão dispostos a ajudar quando abordados com educação.

9. Où sont les toilettes? (Onde são os banheiros?)

Uma das perguntas mais práticas que você pode fazer enquanto explora a cidade. Saber onde encontrar um banheiro é sempre útil, especialmente em locais turísticos.

10. Merci beaucoup (Muito obrigado)

A gratidão nunca sai de moda. Agradecer alguém em francês é uma forma de mostrar apreço pela ajuda ou serviço prestado, e essa frase simples vai te ajudar a deixar uma boa impressão.

Dominar essas frases básicas pode transformar sua viagem a Paris, tornando a interação com os locais mais agradável e facilitando a navegação pela cidade. Bon voyage!