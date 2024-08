10 frases que você precisa aprender antes de ir para a Espanha

Se você está planejando uma viagem para a Espanha, aprender algumas frases em espanhol pode enriquecer sua experiência e facilitar a comunicação com os locais. Mesmo que muitos espanhóis falem inglês, especialmente nas áreas turísticas, fazer um esforço para falar o idioma local é sempre apreciado. Com base em expressões essenciais, aqui estão 10 frases que você deve aprender antes de viajar para a Espanha:

1. ¿Nos puede tomar una foto, por favor? (Você pode tirar uma foto nossa, por favor?)

Ao visitar as belas paisagens e pontos turísticos da Espanha, você certamente vai querer capturar o momento. Use essa frase para pedir gentilmente a alguém para tirar uma foto sua e do seu grupo.

2. ¿Cuánto cuesta? / ¿Cuánto es? (Quanto custa? / Quanto é?)

Essas frases são essenciais para fazer compras, desde mercados locais até lojas de souvenirs. Saber perguntar o preço de algo é fundamental para evitar surpresas na hora de pagar.

3. ¿Aceptan tarjetas? (Vocês aceitam cartões?)

Em muitas partes da Espanha, o pagamento em dinheiro ainda é comum, mas é sempre bom perguntar se aceitam cartões antes de fazer uma compra ou pagar por um serviço.

4. ¿Dónde está ___? (Onde fica ___?)

Seja para encontrar um ponto turístico, um restaurante ou o hotel, essa frase é extremamente útil. Complete com o lugar que você está procurando, como “¿Dónde está la Sagrada Familia?” (Onde fica a Sagrada Família?).

5. La cuenta, por favor (A conta, por favor)

Depois de apreciar uma refeição em um restaurante espanhol, você precisará pedir a conta. Essa frase simples e direta é tudo o que você precisa para encerrar sua experiência gastronômica.

6. ¿Dónde está el baño? (Onde fica o banheiro?)

Saber onde encontrar o banheiro é sempre importante, especialmente quando se está em um país estrangeiro. Use essa frase para perguntar em restaurantes, museus ou qualquer outro local público.

7. ¿Dónde está la parada de taxis? (Onde fica o ponto de táxi?)

Em cidades movimentadas como Madrid e Barcelona, encontrar um táxi pode ser necessário. Essa frase vai te ajudar a localizar o ponto de táxi mais próximo.

8. ¿Puede hablar más despacio, por favor? (Você pode falar mais devagar, por favor?)

Se você não estiver acostumado com o ritmo do espanhol, essa frase será muito útil. Peça para a pessoa falar mais devagar, o que pode facilitar bastante a compreensão.

9. ¿Cómo llego a ___? (Como eu chego a ___?)

Essa frase é uma variação útil para pedir direções. Complemente com o seu destino, como “¿Cómo llego al Museo del Prado?” (Como eu chego ao Museu do Prado?).

10. ¿Me puede ayudar? (Você pode me ajudar?)

Se precisar de assistência, seja para entender o menu ou encontrar uma rua específica, essa frase vai te ajudar a pedir ajuda de forma educada e eficaz.

Com essas frases no seu repertório, você estará mais preparado para explorar a Espanha e se comunicar com os locais de maneira mais eficaz. Praticar essas expressões antes da sua viagem pode tornar sua experiência muito mais agradável e livre de estresse. ¡Buen viaje!