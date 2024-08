10 coisas que você não deve dizer em uma entrevista de emprego

Em uma entrevista de emprego, as palavras que você escolhe podem ser decisivas para causar uma boa impressão e garantir a vaga. Algumas frases, no entanto, podem prejudicar suas chances, mesmo que não seja essa a sua intenção. Frases que demonstram falta de preparo, falta de clareza sobre o que você deseja ou até mesmo críticas ao antigo empregador podem ser mal interpretadas pelos recrutadores. Neste artigo, exploramos 10 frases que você deve evitar, segundo compilação feita pelo site Muse:

“Eu não tive tempo de me preparar.”

Isso mostra falta de interesse e comprometimento. Faça sua pesquisa sobre a empresa e a posição antes da entrevista.

“Eu faço qualquer coisa!”

Os recrutadores buscam candidatos que sabem o que querem. Seja específico sobre suas habilidades e interesses.

“Minha última empresa era muito tóxica.”

Evite falar mal de empregadores anteriores. Concentre-se em como a experiência contribuiu para o seu desenvolvimento.

“Sei que não tenho muita experiência, mas…”

Em vez de focar nas suas fraquezas, destaque suas habilidades transferíveis e entusiasmo pelo cargo.

“Está no meu currículo.”

Os entrevistadores querem ouvir mais do que o que está no papel. Use essa oportunidade para expandir suas experiências.

“Eu não sei.”

Mesmo se estiver inseguro, tente formular uma resposta ou peça um momento para pensar.

Ler respostas decoradas

Respostas ensaiadas podem parecer mecânicas. Seja autêntico e envolva-se na conversa.

“Minha maior fraqueza é o perfeccionismo.”

Essa resposta é clichê e pouco reveladora. Opte por uma fraqueza real que você esteja trabalhando para melhorar.

“Quero abrir meu próprio negócio em breve.”

Empregadores querem alguém comprometido com a empresa. Evite mencionar planos de curto prazo fora da organização.

“Vou retomar nossa aliança estratégica para criar sinergia.”

Evite jargões de negócios. Seja claro e direto ao se comunicar.

Essas dicas ajudarão a evitar armadilhas comuns e garantir que você cause uma boa impressão na sua entrevista de emprego.