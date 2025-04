Grupo Pereira abre 2 mil vagas com foco em profissionais acima de 50 anos. Veja como participar

Por mais um ano, o Grupo Pereira, empresa de varejo, reforça seu compromisso com a diversidade geracional ao lançar uma nova edição da “Semana da Contratação 50+”. A ação, que começou no dia 28 de abril e vai até o dia 3 de maio, oferece 2 mil vagas de emprego em áreas operacionais e administrativas, abertas a candidatos de todas as idades, mas com atenção especial para quem tem mais de 50 anos — grupo que ainda enfrenta barreiras no mercado de trabalho.

Como se inscrever?

A empresa disponibilizará oportunidades em todas as regiões onde atua: Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Os interessados podem se inscrever presencialmente nas lojas das bandeiras Fort Atacadista e Supermercados Comper, das 8h às 11h ou das 13h às 17h, com currículo e documentos pessoais em mãos. Também é possível realizar o cadastro online pelo site do Grupo Pereira.

“Nossa Semana da Contratação 50+ é uma porta aberta para quem deseja começar no primeiro emprego nesta idade ou seguir contribuindo com o mercado de trabalho”, afirma Paulo Nogueira, diretor de Gente e Gestão do Grupo Pereira.

Um mercado ainda excludente

De acordo com o Censo do IBGE de 2022, o Brasil tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. Apesar disso, a inserção desse grupo no mercado de trabalho ainda é limitada por estigmas relacionados à idade.

Na contramão desse cenário, o Grupo Pereira já conta com 16% de sua força de trabalho composta por profissionais 50+. A iniciativa da semana de contratação exclusiva vem justamente para ampliar essa participação e demonstrar, na prática, os benefícios de apostar em perfis mais maduros.

Franklin Nascimento Coelho, 71 anos, operador de caixa no Comper Itanhangá (Grupo Pereira/Divulgação)

Reconhecimento internacional

O compromisso com a inclusão etária rendeu ao grupo o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute — certificação inédita entre varejistas brasileiros e que reconhece empregadores que valorizam e retêm talentos acima dos 50 anos.

Desde 2023, o Grupo promove uma semana exclusiva de contratação de pessoas com 50 anos ou mais e tem sido um grande sucesso, segundo Nogueira. No primeiro ano da ação, cerca de 400 pessoas se inscreveram, mais que o dobro da quantidade média de candidatos em outros períodos do ano.

“Muitos candidatos relatam que já haviam sido rejeitados em outras empresas por causa da idade e encontram no Grupo Pereira uma oportunidade real de recomeço”, diz o diretor.

Benefícios e impacto na vida real

Além de salário, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:

Seguro de vida

Vale-transporte

Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)

Plano odontológico

Empréstimo consignado

Descontos no Vuon Card

Convênios com o Sesc e empresas de lazer, saúde e educação

Programa Acolhe GP, com apoio social e psicológico gratuito

Para a funcionária Vanderlete Nabhan Costa, de 59 anos, contratada como técnica em carnes após o divórcio, a oportunidade significou mais que uma vaga: “Com apenas um ano de empresa, consegui realizar meu sonho de viajar. Fui a João Pessoa com o dinheiro do meu próprio trabalho. Foi libertador”, afirma.

Vanderlete Nabhan Costa, de 59 anos, contratada como técnica em carnes após o divórcio (Grupo Pereira/Divulgação)

Sobre o Grupo Pereira

Fundado em 1962 em Santa Catarina, o Grupo Pereira completa 63 anos em 2025. Com 22 mil funcionários, opera com 143 unidades de negócio e diversas bandeiras, como Fort Atacadista, Comper, Schmit, Bate Forte e SempreFort, além de braços logísticos e financeiros, como a Perlog e os serviços do Vuon. Considerando todos os negócios, o Grupo Pereira faturou R$15,3 bi em 2024.

A ação reforça o papel social do grupo: “Queremos contribuir com a economia e também com a dignidade de quem ainda tem muito a oferecer”, afirma Nogueira.