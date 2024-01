Grupo OLX lança programa Jovens Talentos 2024 para pessoas pretas

O Grupo OLX abre nesta semana as inscrições para seu Programa Jovens Talentos 2024 – Edição Afirmativa, destinado a estudantes universitários pretos.

Com o lançamento do programa, o Grupo OLX aposta em ações afirmativas como ferramentas para ajudar a corrigir desigualdades históricas, oferecer oportunidades, promover diversidade no ambiente de trabalho e garantir mobilidade social no país.

Quais são os pré-requisitos?

Formação: segundo ao penúltimo semestre em cursos de graduação (Bacharel e Tecnólogo).

segundo ao penúltimo semestre em cursos de graduação (Bacharel e Tecnólogo). Áreas: Humanas, Exatas e Sociais

Humanas, Exatas e Sociais Carga horária: apenas contratos de 6h diárias

apenas contratos de 6h diárias Competências centrais: criatividade, comunicação, trabalho em equipe, proatividade, habilidade de aprendizado, comprometimento, raciocínio lógico, data-driven.

criatividade, comunicação, trabalho em equipe, proatividade, habilidade de aprendizado, comprometimento, raciocínio lógico, data-driven. Fit Cultural: Buscamos pessoas que amem aprender, curtam tecnologia e sejam plugadas em desafios. Desejamos pessoas com espírito de dono, com atitude e que joguem coletivo.

Buscamos pessoas que amem aprender, curtam tecnologia e sejam plugadas em desafios. Desejamos pessoas com espírito de dono, com atitude e que joguem coletivo. Idade: livre, desde que esteja regularmente matriculado em um curso de nível superior.

Localidade: Residentes nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro ou em suas regiões metropolitanas, de acordo com as Diretrizes do Trabalho Flexível.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio que pode variar entre R$ R$1.800 a 2.000, a depender da área, o Programa de Estágio da OLX oferece:

Remuneração compatível com o mercado;

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Previdência Privada

Benefícios flexíveis que se adaptam às suas necessidades;

Auxílio alimentação;

Aconselhamento financeiro;

Clube de vantagens;

Auxílio Home Office;

Auxílio Mobilidade;

Auxílio Criança;

Seguro de Vida;

Licenças estendidas;

Incentivo ao esporte, qualidade de vida e bem-estar;

Empréstimo consignado com taxas reduzidas.

Como se inscrever?

O prazo para as inscrições para Programa Jovens Talentos OLX 2024 – Edição Afirmativa vai até o dia 16 de janeiro por meio do link.