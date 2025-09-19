Grupo L'Oréal Brasil abre inscrições para estágio com vagas afirmativas; saiba como se increver

Redação Exame
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10h45.
Em comemoração ao mês da juventude, o Grupo L’Oréal no Brasil anuncia a abertura das inscrições para o seu programa de estágio com vagas distribuídas em todos os sites da companhia nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Metade das vagas serão destinadas a pessoas pretas e pardas.
O programa de estágio é destinado a estudantes de cursos de graduação, licenciatura e tecnólogo, com o mínimo de um ano e meio de curso, sem exigência de inglês e sem restrição de idade.
É necessário que o candidato resida no Rio de Janeiro ou São Paulo e tenha disponibilidade para estagiar em modelo híbrido.
O estágio será realizado em modelo híbrido, com vagas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O Grupo L'Oréal oferecerá aos estagiários:
Bolsa-auxílio
Vale-transporte
Vale-alimentação/refeição
Plano de saúde
Seguro de vida
E outros benefícios adicionais
As inscrições estarão abertas até o dia 25 de setembro e podem ser feitas através deste link: https://loa.avature.net/estagio2025