Grupo L'Oréal Brasil abre inscrições para estágio com vagas afirmativas; saiba como se increver

Em comemoração ao mês da juventude, o Grupo L’Oréal no Brasil anuncia a abertura das inscrições para o seu programa de estágio com vagas distribuídas em todos os sites da companhia nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Metade das vagas serão destinadas a pessoas pretas e pardas.

Quem pode participar?

O programa de estágio é destinado a estudantes de cursos de graduação, licenciatura e tecnólogo, com o mínimo de um ano e meio de curso, sem exigência de inglês e sem restrição de idade.

É necessário que o candidato resida no Rio de Janeiro ou São Paulo e tenha disponibilidade para estagiar em modelo híbrido.

Modelo de trabalho e benefícios

O estágio será realizado em modelo híbrido, com vagas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O Grupo L'Oréal oferecerá aos estagiários:

Bolsa-auxílio

Vale-transporte

Vale-alimentação/refeição

Plano de saúde

Seguro de vida

E outros benefícios adicionais

Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas até o dia 25 de setembro e podem ser feitas através deste link: https://loa.avature.net/estagio2025