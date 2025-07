Grupo Heineken abre inscrições para estágio 100% home office com bolsa de até R$ 1.850

O Grupo Heineken está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 100% remoto, voltado exclusivamente para estudantes universitários pretos e pardos de todo o país. As inscrições vão até o dia 15 de julho.

A iniciativa faz parte do compromisso da companhia com a promoção da diversidade e da inclusão no ambiente corporativo.

“Estamos investindo no ativo mais valioso: as pessoas. Por sermos uma empresa jovem, esperamos atrair cada vez mais a Geração Z e contribuir com o desenvolvimento desses talentos promissores, para que se tornem líderes engajados e nos ajudem a construir um futuro mais diverso, inovador e representativo”, afirma Juliana Wei, diretora de Desenvolvimento Organizacional do Grupo Heineken.

Segundo a empresa, 41% dos estagiários atuais se autodeclaram pretos ou pardos, e 69% das vagas são ocupadas por mulheres.

Quais são os benefícios?

O programa oferece bolsa-auxílio de até R$ 1.850 e um pacote completo de benefícios voltado ao bem-estar físico, emocional e profissional dos estagiários, incluindo:

Assistência médica e odontológica

Seguro de vida

Telemedicina

Acesso ao Wellhub (academias e atividades físicas)

Descontos em produtos no HEIstore

Programas de idiomas

Vale-refeição

Programa psicológico gratuito “Conta Comigo”

Quem pode se candidatar?

Podem participar estudantes de qualquer curso de graduação, com disponibilidade para estagiar entre 1 e 2 anos.

O programa tem abrangência nacional e, segundo o Grupo Heineken, 43% dos estagiários são efetivados ao final do contrato.

Como se inscrever?

As inscrições vão até o dia 15 de julho. Para se candidatar e obter mais informações, acesse o site oficial do processo seletivo do Grupo Heineken e preencha o formulário.