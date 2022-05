Grupo Fleury abre mais de 100 vagas de emprego; saiba como se inscrever

O Grupo Fleury está com 140 vagas de emprego abertas. As posições são para os cargos de Aprendiz, Estagiário e Operador na Central de Atendimento ao Cliente.

As vagas são para atuar nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Maranhão (MA).

Os benefícios para estágio são vale-transporte e vale-refeição, assistência médica e odontológica, gympass e bolsa auxílio compatível com as práticas de mercado.

As vagas de jovem aprendiz têm como benefícios vale-transporte, vale-alimentação e Plano de Saúde com co-participação.

Já para as posições CLT são oferecidos vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde.

Como se inscrever

Para se inscrever no processo seletivo do Grupo Fleury, o candidato deve acessar a página da empresa na plataforma de recrutamento Taqe.

