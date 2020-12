O grupo irlandês de educação SEG (SEDA Education Group), está disponibilizando 100 bolsas de até 100% para os cursos de tecnologia na nova sua nova escola, a Skill Lab.

Grupo de educação referência na Irlanda, disponibiliza bolsas para cursos de Data Science, Full Stack e Cyber Security para comemorar o seu lançamento da Skill Lab no Brasil.

As aulas começam entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2021 e serão transmitidas ao vivo para todo o Brasil. Será disponibilizada uma área do aluno em ambiente virtual e interativo, potencializando o aprendizado por meio de uma experiência rápida, fácil e dinâmica. Os cursos são intensivos, com duração máxima de seis meses. “O curso habilita profissionais experientes em uma nova área de atuação ou mesmo a iniciar uma nova profissão”, disse o presidente da Skill Lab, Helicon Alvares

A escola irá contar com professores especializados, além de um fórum que permite a troca de experiências entre os participantes e avaliações 100% práticas. Todo o material ficará à disposição dos alunos por até seis meses após o término do curso. “Queremos que nossos alunos vivenciem os desafios reais do mercado de trabalho em nossa escola”, afirmou Alvares.

No momento, a Skill Lab conta com cinco cursos e pretende lançar mais três ao longo de 2021, tendo inclusive opções presenciais. “Entendemos que as habilidades do futuro passam pelo profundo conhecimento em tecnologia. Por isso, queremos levar aos nossos alunos o que há de mais moderno e sofisticado nessa área no mundo”, finalizou Alvares.

As provas para concorrer as bolsas irão acontecer entre os dias 12 e 17, e o resultado será divulgado no dia 19 de janeiro. Não há necessidade de conhecimento específico sobre programação para concorrer às bolsas. O valor original dos cursos varia entre R$ 7 e R$ 10 mil. Os interessados em concorrer devem realizar um teste online até 10 de janeiro no site http://www.skilllabbrasil.com.br/bolsas.