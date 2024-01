Grupo CCR abre vagas de estágio nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste

O Grupo CCR, empresa de infraestrutura de mobilidade, está com as inscrições abertas para a terceira edição do seu Programa de Estágios, oferecendo cerca de 80 vagas distribuídas entre as suas três plataformas de negócios e áreas corporativas da companhia.

Na nova edição do programa os estudantes poderão atuar nos times de Engenharia, Operações, Tecnologia, Comunicação, Financeiro, Jurídico, ESG ou Gente e Gestão durante um período de dois anos.

O índice de contratações mostra que a iniciativa funciona como uma eficiente porta de entrada para quem deseja construir sua carreira no Grupo. Nas duas edições da iniciativa, realizadas em 2022 e 2023, foram selecionados cerca de 160 estudantes, com uma taxa de efetivação de quase 40% até o momento.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo, o estudante deve estar:

Cursando o penúltimo ou o último ano do Ensino Superior de qualquer curso, com previsão de conclusão entre julho de 2025 e dezembro de 2026;

Ter disponibilidade para trabalhar nas cidades onde as vagas são oferecidas: São Paulo, Jundiaí, Barueri e Tatuí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA); Goiânia (GO), São Luís (MA), São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu (PR), Porto Alegre e Maquiné (RS).

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio, os candidatos aprovados no Programa de Estágios do Grupo CCR recebem:

Assistência médica e odontológica,

Vale-transporte;

Seguro de vida,

Vale-refeição ou alimentação,

Folga no dia do aniversário,

Gympass,

Acesso ao programa Viva Bem, visando a saúde e bem-estar do estagiário.

O período de duração dos contratos será feito de acordo com o tempo de matrícula na faculdade, não ultrapassando dois anos, de acordo com a Lei do Estágio.

Como se candidatar?

Para obter mais informações e realizar a inscrição, acesse a página do Programa de Estágio.