Grupo Carrefour Brasil anuncia vagas de Trainee Afirmativo; veja como participar

O Grupo Carrefour Brasil está com inscrições abertas para dois programas voltados a pessoas pretas e pardas. O “Trainee Afirmativo” visa criar um pool de talentos com competências essenciais para o negócio e acelerar a carreira desses profissionais em diferentes áreas como:

Estratégia de Vendas, Marketing e Pricing

Marca Própria - Produtos

Finanças - Gestão e Relações com Investidores

Digital - Marketplace e E-commerce

Property - Projetos de Loja

Jurídico - Gestão Societária e M&A

Supply Chain - Abastecimento de Lojas

Recursos Humanos - Inclusão e Diversidade

Quais são os requisitos:

O programa Trainee Afirmativo é destinado a profissionais com:

Ensino superior completo (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) até dezembro de 2023 em cursos correlatos às áreas de atuação;

Ser pessoa negra (Preta ou Parda);

Disponibilidade para início no Carrefour em maio/2024;

Interesse em atuar no modelo presencial ou híbrido, a depender da área, em Barueri, SP;

Desejável experiência anterior na área escolhida.

Quais são os benefícios?

Além do salário compatível com o mercado, o Grupo Carrefour Brasil oferece:

Remuneração variável (PLR - Programa de Participação nos Resultados) de até 2,7 salários brutos;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Previdência privada;

Reembolso Ótica;

Refeição no local de trabalho;

Seguro de Vida;

Benefício Farmácia;

Cartão Carrefour;

Sam’s Club com anuidade gratuita no cartão de sócio;

Gympass;

PAC - Programa de Apoio ao Colaborador: recurso que oferece atendimento profissional emergencial psicológico, social, e também orientações financeiras e jurídicas, gratuito, disponível aos colaboradores e seus dependentes diretos;

Vale transporte ou Fretado.

“Estamos verdadeiramente comprometidos com a inclusão e a diversidade. Sabemos que temos uma jornada contínua para construir um futuro mais inclusivo, mais diverso e mais sustentável e reconhecemos o nosso papel de atuar em iniciativas que impactam e transformam”, afirma Daniela Serrano, diretora de Inclusão e Diversidade do Grupo Carrefour Brasil.

Como se inscrever:

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser inscrever diretamente no site do Grupo Carrefour Brasil até o dia 9 de abril.