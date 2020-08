Grupo BTG vai contratar para 200 vagas de tecnologia com home office

O BTG Pactual está contratando profissionais para reforçar sua área de tecnologia. Serão mais de 200 vagas abertas até o final de ano – e com a opção de manter o home office definitivo em alguns cargos.

As oportunidades são variadas: desde o programa de estágio de verão até posições para profissionais com mais experiência.

Segundo Felipe Regis, responsável pela área de recrutamento e seleção do Grupo BTG, as novas contratações fazem parte da estratégia para expansão do banco como um todo e para impulsionar seus produtos digitais.

Até agora foram 50 contratados no novo modelo totalmente remoto. A empresa atualizou a seleção diante dos desafios da pandemia e percebeu um ganho de eficiência e velocidade para admitir novos funcionários.

“Conseguimos virar a chave bem rápido e estamos mais eficientes no processo do que antigamente. Criamos eficiência e os processos 100% continuam até o final do ano”, comenta Regis.

Para o começo do trabalho em casa, os colaboradores recebem um kit com notebook, duas telas e toda a infraestrutura que precisam para montar um escritório. Além disso, todos recebem um auxílio internet, ajudando no custo mensal.

As oportunidades são para áreas como infraestrutura, segurança, engenharia de software e engenharia de dados. Os candidatos passam por testes online de lógica e programação antes da fase de entrevistas. Confira as vagas pelo site.

Começo de carreira

Parte das novas vagas são reservadas para os programas de jovens talentos do banco: o estágio de verão e o “I-TRACTION”. A seleção é focada em estudantes e recém-formados de diversos cursos de tecnologia da informação, com o objetivo de promover uma experiência de trabalho com o estágio de verão e desenvolver talentos na segunda iniciativa.

“Nós acreditamos muito nessa experiência de estágio de férias. Mesmo por um período curto, os jovens conseguem acompanhar a rotina do trabalho e de entregas das equipes. Além de consolidar nossa marca empregadora, o papel do programa é ajudar as pessoas a definir melhor suas carreiras”, explica Regis.

Para o I-Traction 2020, estudantes e recém-formados de TI podem se candidatar para quatro trilhas: engenharia de dados, infraestrutura, engenharia de softwares e segurança da informação. O trabalho será inicialmente remoto.

É necessário ter inglês fluente e graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021. As inscrições ocorrem até dia 6 de setembro pelo site.

No mesmo link, os jovens também podem se inscrever para o programa de férias, o Summer Tech 2020. As vagas são para estudantes de TI em qualquer período da faculdade. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de setembro.