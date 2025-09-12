Grupo Boticário oferece bolsa de R$ 2 mil em estágio; saiba como se inscrever

O Grupo Boticário abriu as inscrições para a segunda edição do Programa de Estágio 2026, com vagas abertas para universitários de todas as regiões do país. O processo seletivo será 100% online, com início previsto para janeiro de 2026.

O programa contempla modelos de trabalho remoto, híbrido e presencial, com bolsa-auxílio de R$ 2.068,00 e pacote de benefícios estruturado de acordo com o regime de atuação.

Com 17 marcas próprias e presença em mais de 40 países, o Grupo Boticário é uma das maiores empresas de beleza do mundo, segundo o ranking Merco Talentos.

Quem pode participar?

As vagas são destinadas a estudantes de qualquer curso de graduação, matriculados em instituições de ensino superior brasileiras, com:

Previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027

Disponibilidade para estagiar por 1 a 2 anos , com carga horária de 6h por dia

Preferência de horário entre 9h e 16h, com 1h de intervalo

Não é necessário conhecimento prévio nem fluência em inglês.

Modelo de trabalho e benefícios

O estágio pode ser realizado em modelo remoto, híbrido ou presencial, conforme a área de atuação.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 2.068,00, com benefícios que variam conforme o regime de trabalho. Entre os principais estão:

Alimentação: vale-refeição, vale-alimentação, restaurante interno e vale-natal*

Saúde: plano médico e odontológico, psicoterapia gratuita via Vittude e programa Saúde GB

Bem-estar: acesso ao Wellhub, auxílio home office*, day off de aniversário

Transporte: vale-transporte ou transporte fretado*

Seguros: seguro de vida e auxílio funeral

Produtos: desconto exclusivo em produtos do Grupo Boticário

Os benefícios variam de acordo com o modelo de trabalho adotado.

Trilha de desenvolvimento

O programa é dividido em duas fases:

Formação técnica e comportamental Aplicação prática com projeto estratégico na área de atuação

A trilha de carreira inclui onboarding , treinamentos, feedbacks contínuos e acompanhamento individualizado, com foco no desenvolvimento da autonomia dos estagiários.

Como se inscrever?

As inscrições ficam abertas de 25 de agosto a 19 de setembro de 2025, por meio da plataforma oficial: estagiogrupoboticario.99jobs.com