Grupo Boticário abre inscrições para estágio com bolsa-auxílio de R$ 2.068

Estudantes universitários de todo o Brasil já podem se inscrever para o Programa de Estágio 2025 do Grupo Boticário. A companhia abriu novas vagas com foco na formação de talentos e aposta em um modelo de trabalho flexível — com possibilidades de atuação remota, híbrida ou presencial em São Paulo (SP) e São José dos Pinhais (PR).

Além de proporcionar uma experiência prática na área de graduação, o programa tem uma trilha completa de desenvolvimento, que inclui cursos, treinamentos e um projeto prático com aplicação real no ecossistema de beleza da empresa.

Quem pode participar?

O processo seletivo é 100% online e voltado para estudantes com previsão de formatura entre julho de 2026 e julho de 2027. É possível escolher até duas áreas de interesse. Há oportunidades para cursos como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Marketing, Sistemas de Informação, entre outros.

O programa tem duração de até dois anos, com carga horária de 6 horas por dia.

Quais são os benefícios?

Os estagiários receberão bolsa-auxílio de R$ 2.068, 13º, plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou auxílio home office, além de descontos em produtos, day off no aniversário e bônus de Natal.

Como funcionará a trilha de desenvolvimento?

O programa de estágio é pensado para atrair jovens que se identifiquem com a cultura da empresa, segundo Carolina Michelutti, diretora de Recursos Humanos do Grupo Boticário.

“Investimos na formação profissional de nossos funcionários para combinar habilidades técnicas com atitudes que valorizamos: a paixão pela execução, a inquietude e a vontade de construir relações respeitosas e verdadeiras”, afirma.

A trilha de desenvolvimento é dividida em dois momentos: o primeiro é voltado para a capacitação técnica e comportamental, com acesso à plataforma Educa.ON, que oferece mais de 200 cursos com certificação. O segundo é o Projeto de Estágio, que desafia os estudantes a resolverem problemas reais das áreas onde atuam, estimulando autonomia e capacidade de decisão.

Como se inscrever

As inscrições vão até o dia 25 de abril, diretamente no site do Grupo Boticário.

Sobre o Grupo Boticário

Com mais de 21 mil funcionários diretos, o Grupo Boticário é dono de marcas como O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?, Vult e TRUSS, além de atuar com produtos licenciados e soluções tecnológicas para o varejo. A empresa também opera internacionalmente e está presente em mais de 40 países.

Para os estagiários, isso significa a chance de se desenvolver em um ambiente com múltiplas frentes de atuação — da indústria ao varejo, passando por inovação, logística, marketing e tecnologia.

“Queremos atrair cada vez mais pessoas autênticas, que queiram fazer a diferença e que se identifiquem com a nossa cultura e essências”, diz Michelutti.