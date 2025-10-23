Autoglass investe R$ 35 mi em escola para requalificar profissionais

A Autoglass está ampliando seu Centro de Educação Corporativa, em Vila Velha (ES) de 2.000 m² para 6.000 m², em uma obra de 35 milhões de reais com entrega prevista para o 1º trimestre do ano que vem. Todos os funcionários passam pelo centro — no onboarding e em reciclagens constantes, como se fosse uma escola prática que simula a operação (carros, empilhadeiras, call center, vendas, dev).

“Garantimos cultura e padrão de qualidade em vendas e operação pelo treinamento interno”, afirma Zamara Ribeiro, gerente de RH do Grupo Autograss.

A formação interna acelerando com a IA

O movimento também sustenta um programa formal de transição de carreira, com cursos de cerca de seis meses para áreas como dados e tecnologia.

“À medida que a IA avança, preparamos pessoas para novas tarefas”, diz.

A iniciativa de ter uma “escola técnica” dentro da empresa busca formar profissionais dentro de casa para suprir lacunas em posições críticas e, ao mesmo tempo, reter quem já domina o negócio. O currículo combina base técnica com cultura e processos.

“Quando a pessoa chega na loja, já sabe o que fazer e como fazer”, diz Zamara. “A gente prepara para o que a empresa realmente precisa”.

Como se tornar um RH Estratégico?

A formação interna nasce de uma leitura de negócio do que Zamara chama de RH estratégico. “Decisão boa é a que equilibra cliente, funcionário e sócio. O RH participa, por exemplo, da escolha de cidades para expansão levando dados de mão de obra e IDH”, afirma.

O mesmo racional sustenta o funil de talentos, como os custos sob controle e turnover reduzido em áreas de difícil contratação, como lojas, call center, tecnologia.

No curto prazo, o RH do Grupo Autoglass incorporou IA generativa para PDI e feedbacks e automatizou rotinas de benefícios. Recrutamento com IA (via ATS) está em projeto. “Primeiro educamos em cibersegurança; depois ampliamos a IA”, diz Zamara.

Do café da manhã à massagem no escritório

Hoje, a Autoglass tem cerca de 3 mil funcionários, 90 lojas espalhadas pelo Brasil e sede administrativa, call center e centro de distribuição no Espírito Santo, com um escritório em São Paulo.

Rituais simples ajudam a manter energia e foco: os funcionários possuem café da manhã e da tarde com cardápio e horários padronizados em todas as operações. A unidade em Vila Velha conta com psicólogos, médico assistencial, enfermaria, massoterapia no posto de trabalho, além de salão e pilates dentro da sede com custos fixos bancados pela empresa para baratear o serviço. “Cuidar das pessoas é parte do dia a dia, não um extra,” afirma a executiva.

Com esses benefícios, o Grupo Autoglass foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 5.000 a 10.000 funcionários.

