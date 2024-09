O Grupo AR&CO, unidade de negócio do grupo Azzas 2154 que engloba as marcas Reserva, Reserva Mini, Reserva Go, Reversa, Oficina, Simples e BAW, está se preparando para o maior Natal de sua história – a expectativa do grupo é de abrir mais de 1.000 mil vagas temporárias para o período do Natal.

As contratações já começaram e o grupo pretende fechar o processo seletivo até o início de novembro. "Nossa expectativa é que a maioria das vagas já esteja preenchida até novembro, para que a turma embarque com a gente em dezembro", afirma Mario Soledade, gerente de Fontes Humanas (RH) da AR&CO.

A ideia é que essas novas contratações já comecem a trabalhar nas lojas durante o período de Black Friday, como um aquecimento para o Natal, uma vez que boa parte das oportunidades se concentram nas áreas de vendas e apoio, como estoquistas e auxiliares de loja.

"Estamos muito animados com o Natal deste ano. No ano passado, fizemos 800 contratações temporárias e a nossa expectativa para este ano é superar esse número e contratar mil pessoas", diz Soledade.

A expansão do negócio não se resume apenas na contratação temporária, o grupo também está inaugurando novas lojas em várias regiões do Brasil.

"Nossa maior presença é no Sudeste, mas temos vagas e lojas em todo o Brasil. Abrimos 5 lojas ao longo de 2024 e até o final do ano devemos inaugurar mais 11 lojas”, afirmou o gerente de RH do Grupo AR&CO.

Oportunidades de efetivação e crescimento

As vagas são temporárias, mas pode ser um caminho para alcançar uma oportunidade de efetivação no Grupo AR&CO. Segundo Soledade, cerca de 25% dos temporários do ano passado foram efetivados. Ele cita o exemplo de Hugo Maia, que começou como temporário no Extra-Natal há 14 anos e hoje é supervisor de vendas, responsável por várias lojas em São Paulo.

“Nós temos uma prática interna muito forte de desenvolvimento e crescimento. É muito comum que alguém que entra como auxiliar de loja seja efetivado como vendedor”, diz Soledade.

Investimento em diversidade

Diversidade e inclusão é uma das marcas do Grupo AR&CO, segundo Soledade. Atualmente, mais de 50% dos funcionários são mulheres, e mais de 50% são pessoas negras. O grupo também possui programas internos voltados para o desenvolvimento de lideranças negras. "Esse ano, tivemos nosso primeiro programa de aceleração de lideranças negras no corporativo. Para o ano que vem, vamos levar esse programa também para o varejo", afirma.

Além de investir em diversidade, o grupo oferece alguns benefícios para seus funcionários que vão além do VR e do vale transporte, como comissão de vendas, desconto de 40% em todas as marcas do grupo, licença maternidade e paternidade estendida e acesso a programas de telepsicologia e massoterapia.

"Temos muito orgulho dos benefícios que oferecemos, que ajudam a valorizar e cuidar das nossas pessoas, que consideramos as fontes do negócio", diz Soledade.

Com um crescimento contínuo, o Grupo AR&CO registrou R$ 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2024 em receita bruta, o que representa um aumento de 7,1% frente ao mesmo período de 2023. Como estratégia, o foco na expansão segue em suas lojas.

"Estamos preparando o maior Natal da história do grupo. A nossa expectativa é fazer um Natal ainda maior do que no ano passado, com mais lojas e mais contratações", afirma o gerente de RH.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever diretamente no site do Grupo AR&CO.