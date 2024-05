Gratuita e para todas as formações, aula ensina como começar uma carreira em ESG; veja como assistir

Seja nas reuniões de negócios ou nos discursos de grandes líderes, fato é que o ESG ganhou destaque no mundo corporativo. Empresas foram pressionadas a adotar práticas mais sustentáveis que atendessem às demandas de clientes e investidores conscientes. Mas, apesar do inegável sucesso, surgem dúvidas sobre a atual viabilidade e a relevância da sigla: será que o ESG morreu?

Para especialistas, não há motivo para preocupação: as pautas sustentáveis não devem deixar de ser uma prioridade para as empresas tão cedo. Segundo eles, uma empresa sem políticas ESG corre mais riscos de perder investidores e clientes – e nenhuma delas deseja isso. O consenso é que as práticas socialmente responsáveis devem manter-se vivas e ativas nas corporações.

Para ter ideia, dados do relatório ESG Radar 2023, elaborado pela Infosys, estimam que investimentos em ESG nas organizações devem chegar a US$ 53 trilhões até 2025. O número representa um terço dos ativos globais sob gestão. Além disso, a pesquisa aponta que 90% dos executivos observaram retornos financeiros positivos depois que suas organizações adotaram o ESG.

O cenário também é otimista no mercado de trabalho. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, a expectativa é que cerca de 15 milhões de empregos sejam criados na América Latina até 2030 em decorrência desse movimento. No Brasil, o estudo aponta para a criação de mais de 7 milhões de empregos.

Domine na prática a sigla que não sai da boca dos CEOs e comece sua jornada rumo a uma carreira com propósito e ótimos salários. Clique aqui

Sucesso do ESG em números

Remunerações para cargos em ESG podem chegar a R$ 37,3 mil em posições de gestão e liderança, segundo Guia Salarial Robert Half 2024;

Vagas em ESG aumentaram 98% entre 2020 e 2021, segundo a GlobalData;

Possuir ao menos uma “habilidade verde” no currículo aumenta as chances de contratação em 29%, de acordo com o LinkedIn;

O número de companhias latino-americanas que implementaram estratégias relacionadas ao ESG chegou a 69% em 2023, ante 46% em 2022, segundo a empresa de tecnologia SAP;

88% dos executivos dizem que ações de ESG têm impacto para a reputação das companhias, segundo a consultoria Betania Tanure Associados (BTA);

59,5% das empresas no Brasil já incluem ações ESG no orçamento, segundo o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

Carreira na economia verde: acompanhe aula gratuita e entenda como se qualificar para aproveitar as inúmeras oportunidades dessa revolução

É o momento ideal para se tornar um especialista em ESG

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME desenvolveu a masterclass Como se Qualificar para Trabalhar com ESG, que vai ao ar nesta terça-feira, 28 de maio.

Com o objetivo de preparar profissionais para liderar iniciativas em ESG em empresas de todos os tipos, a aula é 100% gratuita e acontece de forma virtual. Não é necessário possuir conhecimento prévio ou habilidades específicas em sustentabilidade (basta graduação completa em qualquer área de formação).

A aula será apresentada por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a executiva trabalha em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda ESG.

Segundo Renta, se o ESG ainda não impactou a sua área, é questão de tempo até que isso aconteça. "Os olhos do mundo estão voltados para as questões ESG e os profissionais que estiverem preparados para atuar nesse mercado crescente com certeza vão sair na frente", afirma a executiva.

ESG: clique aqui e aprenda a dominar e aplicar em sua carreira as diretrizes que estão transformando empresas no mundo todo

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em ESG;

Capacite-se sem gastar nada – a aula é totalmente gratuita;

Série apresentada por Renata Faber, diretora de ESG na EXAME;

Não é preciso ser da área de sustentabilidade para se especializar em ESG.

QUERO PARTICIPAR DA AULA GRATUITA E VIRTUAL SOBRE ESG