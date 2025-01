"Grandes líderes não criam seguidores, eles criam outros líderes", afirma escritor americano

Tom Peters, um dos mais respeitados nomes em gestão empresarial, trouxe uma nova visão para o conceito de liderança.

Ele acredita que liderar vai além de tomar decisões ou gerenciar pessoas. É sobre criar um ambiente onde outras pessoas possam crescer, assumir responsabilidades e, eventualmente, se tornarem líderes.

"Grandes líderes não criam seguidores, eles criam outros líderes" Tom Peters, scritor e economista americano especializado em práticas de gestão de negócios

Essa abordagem rompe com o modelo tradicional de liderança, que muitas vezes coloca o líder como a figura central de poder.

Para Peters, o verdadeiro sucesso de um líder não está em ter uma equipe que o admira, mas em formar uma equipe que é capaz de prosperar e tomar decisões com autonomia. Em outras palavras: o impacto de um líder é medido pelo sucesso das pessoas que ele ajuda a desenvolver.

Lidere com propósito e resultados. No pré-MBA EXAME + Saint Paul, você aprende com especialistas a dominar os desafios da liderança moderna. Inscreva-se aqui.

Mas como colocar essa ideia em prática no dia a dia? Confira quatro passos práticos para transformar sua liderança em uma força que inspira e capacita sua equipe.

4 dicas para ser um líder mais inspirador

1. Dê espaço para sua equipe crescer

Um líder inspirador sabe que segurar todas as rédeas limita o crescimento da equipe. Por isso, confie nas pessoas, delegue responsabilidades e permita que assumam novos desafios. Mesmo que erros aconteçam, encare isso como parte do aprendizado. Quando sua equipe sente que tem liberdade para crescer, ela se torna mais criativa e confiante.

Exemplo prático: Ao invés de aprovar cada detalhe de um projeto, delegue a tomada de decisões para alguém da equipe e acompanhe como mentor, não como controlador.

2. Compartilhe conhecimento e visão

Sua experiência é uma das ferramentas mais valiosas para inspirar. Compartilhe o que você sabe e explique o contexto por trás das decisões. Quando as pessoas entendem o "porquê" das coisas, elas se conectam mais ao propósito do trabalho e se sentem parte de algo maior.

Exemplo prático: Em uma reunião, explique como o projeto em andamento impacta a empresa como um todo e o papel de cada um no resultado final.

Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.

3. Seja o exemplo que você espera ver

Pessoas seguem exemplos, não palavras. Se você quer que sua equipe seja comprometida, ética e resiliente, mostre essas características no seu comportamento diário. Sua atitude em momentos de pressão ou dificuldades é o que inspira confiança e respeito.

Exemplo prático: Se você espera pontualidade e dedicação, seja o primeiro a cumprir horários e demonstrar comprometimento em suas tarefas.

4. Cultive um ambiente de escuta ativa

Uma liderança inspiradora é construída em um ambiente de confiança, onde as pessoas sentem que suas opiniões são valorizadas. Isso começa com a escuta. Pergunte, ouça com atenção e mostre que você se importa com as ideias e preocupações da equipe.

Exemplo prático: Reserve momentos regulares para conversas individuais, onde os membros da equipe possam compartilhar ideias ou falar sobre desafios.

Invista no futuro da sua liderança. No pré-MBA EXAME + Saint Paul, desenvolva as habilidades para enfrentar os desafios do mercado e liderar com excelência. Inscreva-se aqui.

Aprenda, na prática, como ser uma liderança que inspira

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME