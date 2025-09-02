Grandes líderes devem fazer três coisas simples para motivar seus funcionários, segundo pesquisa

Segundo estudo publicado na Harvard Business Review, por Amy C. Edmondson (Harvard Business School) e Michaela Kerrissey (Harvard T.H. Chan School of Public Health), muitas empresas acreditam que oferecem um ambiente de segurança psicologicamente, mas na prática criam culturas onde a honestidade é substituída por conforto e o desempenho sofre por isso.

A pesquisa revela que os líderes mais eficazes não apenas evitam esses erros, mas também adotam três práticas simples e intencionais para garantir que os melhores talentos se mantenham engajados, produtivos e dispostos a contribuir de forma significativa. As informações foram retiradas da Inc.

1. Falam menos sobre ‘segurança’ e mais sobre propósito

Grandes líderes não transformam “segurança psicológica” em falas. Em vez disso, reforçam constantemente a missão e os objetivos organizacionais, criando clareza e alinhamento.

Segundo as autoras, isso cria um espaço no qual os profissionais sabem que estão contribuindo para algo maior e que suas ideias importam.

2. Elevam a qualidade das conversas da equipe

Conversas eficazes não surgem por acaso. Líderes que fazem diferença fazem:

Estruturação de interações para que haja troca real de informações;

Perguntas que geram reflexão;

Escuta com atenção;

Incentivo ao debate construtivo.

3. Criam rotinas de reflexão e acompanhamento

Os melhores líderes oficializam momentos de análise, seja por meio de reuniões semanais, relatórios de aprendizados ou check-ins de progresso. O objetivo não é controle, mas sim promover aprendizado contínuo e conexão entre as equipes.

