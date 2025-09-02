Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Grandes líderes devem fazer três coisas simples para motivar seus funcionários, segundo pesquisa

Por que o conceito de segurança psicológica está sendo mal interpretado e como isso pode estar travando sua equipe

(PM Images/Getty Images)

(PM Images/Getty Images)

Luana Araujo
Luana Araujo

Redatora

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h50.

Segundo estudo publicado na Harvard Business Review, por Amy C. Edmondson (Harvard Business School) e Michaela Kerrissey (Harvard T.H. Chan School of Public Health), muitas empresas acreditam que oferecem um ambiente de segurança psicologicamente, mas na prática criam culturas onde a honestidade é substituída por conforto e o desempenho sofre por isso.

A pesquisa revela que os líderes mais eficazes não apenas evitam esses erros, mas também adotam três práticas simples e intencionais para garantir que os melhores talentos se mantenham engajados, produtivos e dispostos a contribuir de forma significativa. As informações foram retiradas da Inc. 

Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.

1. Falam menos sobre ‘segurança’ e mais sobre propósito

Grandes líderes não transformam “segurança psicológica” em falas. Em vez disso, reforçam constantemente a missão e os objetivos organizacionais, criando clareza e alinhamento. 

Segundo as autoras, isso cria um espaço no qual os profissionais sabem que estão contribuindo para algo maior e que suas ideias importam.

2. Elevam a qualidade das conversas da equipe

Conversas eficazes não surgem por acaso. Líderes que fazem diferença fazem:

  • Estruturação de interações para que haja troca real de informações;
  • Perguntas que geram reflexão;
  • Escuta com atenção;
  • Incentivo ao debate construtivo. 

3. Criam rotinas de reflexão e acompanhamento

Os melhores líderes oficializam momentos de análise, seja por meio de reuniões semanais, relatórios de aprendizados ou check-ins de progresso. O objetivo não é controle, mas sim promover aprendizado contínuo e conexão entre as equipes.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos. 

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

  • Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?
  • O que todo líder de alta performance precisa dominar?
  • Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?
  • Como ser um gestor a nível internacional?
  • E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. 

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Liderança

Mais de Carreira

‘Levou 100 anos para sermos um sucesso’, diz líder de uma das maiores construtoras dos EUA

Leader Shift: evento de liderança em MG traz palestrantes como Cafu, Rachel Maia e João Branco

Este CEO usou inteligência artificial para crescer na carreira; isso é o que ele pode ensinar

Executivo tem duas palavras para quem ainda não quer aprender sobre IA

Mais na Exame

Carreira

‘Levou 100 anos para sermos um sucesso’, diz líder de uma das maiores construtoras dos EUA

Minhas Finanças

Receita Federal já pagou todos os lotes de restituição do IR; não haverá 5º lote

EXAME Agro

Safra recorde de grãos, em especial o milho, puxa PIB do agro no 2º tri — e contraria expectativas

Casual

Cinema em setembro de 2025: veja lista completa de filmes