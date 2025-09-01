Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Grandes empresas patrocinam evento que acelera carreiras em Salvador, Goiânia e mais

Programas Carreira de Excelência do Na Prática conta com apoio de marcas como Boticário, Suzano e Jaepel

(runeer/Getty Images)

(runeer/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10h58.

Em 2025, o Na Prática — programa de desenvolvimento de carreira — vai além de uma imersão. Com o apoio de marcas como Boticário, Suzano e Jaepel, a experiência se expande, aterrissando em diferentes regiões do Brasil com força total. 

As edições do Carreira de Excelência em Goiânia, Salvador, Londrina e Campo Grande agora contam com parceiros estratégicos que compartilham o mesmo propósito: impulsionar jovens talentos rumo ao protagonismo profissional.

Boticário, Suzano e Jaepel: por que essas marcas entraram no jogo

Ao patrocinar o evento em cidades-chave, essas empresas não estão apenas apoiando um projeto social, mas sim investindo no futuro do país. Em Salvador e Londrina, o Grupo Boticário marca presença com seu compromisso com diversidade, inclusão e inovação. 

Em Campo Grande, a Suzano reforça seu papel como uma das maiores empresas de papel e celulose do mundo, incentivando o crescimento de talentos locais. 

Já em Goiânia, a Jaepel, referência no setor de embalagens, aposta na formação de jovens líderes como pilar de transformação.

Esse movimento não só aproxima as marcas do público jovem, mas também oferece aos participantes do evento uma ponte real com o mercado de trabalho, por meio de networking, mentorias e conteúdos de alto impacto.

O que é o Carreira de Excelência?

Realizado pelo time do Na Prática, o Carreira de Excelência é um programa gratuito que conecta jovens universitários e recém-formados a experiências práticas, trilhas de desenvolvimento e insights sobre o futuro profissional. Tudo isso em uma jornada de alguns dias com:

  • Aulas com especialistas e executivos renomados

  • Dinâmicas em grupo e mentorias

Ganhe mais R$ 9 mil por ano: os alunos que participam o Carreira de Excelência conquistam, em média, salários mais altos após o curso. Garantia sua vaga gratuita e dê esse passo em sua carreira

  • Simulações e práticas de decisão profissional

  • Networking com profissionais e recrutadores

Em 2025, o evento retorna com edições ainda mais robustas e totalmente gratuitas, com vagas limitadas e inscrições abertas pelo site oficial.

Por que se inscrever?

Além do conteúdo de alto nível, as edições patrocinadas oferecem experiências enriquecidas, com participação ativa das marcas envolvidas. Isso significa mais oportunidades, mais visibilidade e, em alguns casos, conexões diretas com processos seletivos das empresas parceiras.

E mais: o programa é uma porta de entrada para a comunidade de talentos da Fundação Estudar, que já impactou milhares de jovens em todo o Brasil.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Carreira de ExcelênciaJovens

Mais de Carreira

Liderança contemporânea: o desafio de transformar o poder em influência e resultado

A fórmula número 1 para ser mais respeitado no trabalho: ‘Ensino isso há décadas’, diz especialista

‘Liderança não é a licença para fazer menos; é a responsabilidade de fazer mais’, diz escritor

Por R$ 37, esse é o primeiro passo para começar carreira em setor que vai movimentar US$ 900 bilhões

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda é negociada abaixo de US$ 110 mil, mas correção pode estar no fim

Brasil

Inscrições para vestibular da Unicamp terminam nesta segunda-feira, 1

Tecnologia

A vitória de Trump sobre a China: Apple fará todos os iPhone 17 na Índia antes do lançamento oficial

Inteligência Artificial

Alibaba avança com novo chip de IA local e mais versátil, mas desafio à Nvidia ainda está longe