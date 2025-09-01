Grandes empresas patrocinam evento que acelera carreiras em Salvador, Goiânia e mais

(runeer/Getty Images)
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10h58.
Em 2025, o Na Prática — programa de desenvolvimento de carreira — vai além de uma imersão. Com o apoio de marcas como Boticário, Suzano e Jaepel, a experiência se expande, aterrissando em diferentes regiões do Brasil com força total.
As edições do Carreira de Excelência em Goiânia, Salvador, Londrina e Campo Grande agora contam com parceiros estratégicos que compartilham o mesmo propósito: impulsionar jovens talentos rumo ao protagonismo profissional.
Ao patrocinar o evento em cidades-chave, essas empresas não estão apenas apoiando um projeto social, mas sim investindo no futuro do país. Em Salvador e Londrina, o Grupo Boticário marca presença com seu compromisso com diversidade, inclusão e inovação.
Em Campo Grande, a Suzano reforça seu papel como uma das maiores empresas de papel e celulose do mundo, incentivando o crescimento de talentos locais.
Já em Goiânia, a Jaepel, referência no setor de embalagens, aposta na formação de jovens líderes como pilar de transformação.
Esse movimento não só aproxima as marcas do público jovem, mas também oferece aos participantes do evento uma ponte real com o mercado de trabalho, por meio de networking, mentorias e conteúdos de alto impacto.
Realizado pelo time do Na Prática, o Carreira de Excelência é um programa gratuito que conecta jovens universitários e recém-formados a experiências práticas, trilhas de desenvolvimento e insights sobre o futuro profissional. Tudo isso em uma jornada de alguns dias com:
Em 2025, o evento retorna com edições ainda mais robustas e totalmente gratuitas, com vagas limitadas e inscrições abertas pelo site oficial.
Além do conteúdo de alto nível, as edições patrocinadas oferecem experiências enriquecidas, com participação ativa das marcas envolvidas. Isso significa mais oportunidades, mais visibilidade e, em alguns casos, conexões diretas com processos seletivos das empresas parceiras.
E mais: o programa é uma porta de entrada para a comunidade de talentos da Fundação Estudar, que já impactou milhares de jovens em todo o Brasil.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
