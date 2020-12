Em meio à crise econômica causada pelo novo coronavírus, um setor tem saído fortalecido no Brasil, apesar do desemprego recorde que atinge o país. Com as transformações causadas na economia, a digitalização das empresas cresceu e “puxou” para cima o número de vagas na área de tecnologia.

Levantamento da empresa Indeed mostra que programadores e desenvolvedores front-end são os que têm mais oportunidades, e tiveram maior crescimento entre maio e outubro deste ano. O número de vagas para programadores cresceu 33,4%. O crescimento de developers e back-end developers também foi na casa dos 30%.

As vagas na área de tecnologia também são mais amigáveis ao esquema de trabalho remoto, formato que mostra ser uma tendência no pós-pandemia.

O avanço do comércio eletrônico e dos serviços de marketing digital também explicam esse movimento ascendente das vagas de tecnologia. Nos últimes três meses, houve um aumento de 14,4% na abertura de vagas de tecnologia na plataforma Kenoby.