Governo paulista abre 20 mil vagas para mulheres em cursos de tecnologia

Quem acompanha a EXAME sabe que, mesmo durante a crise, existe uma área que não para de crescer (e contratar): a da Tecnologia da Informação (TI).

Semanalmente, centenas de vagas são anunciadas para compor o setor em que, ao que tudo parece, basta ter uma formação para conseguir um trabalho.

Em uma área ainda dominada por homens, o Governo de São Paulo anunciou, nesta segunda, 31, a abertura de 20 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos de TI.

Os cursos

Ao todo, quatro cursos — todos de caráter introdutório — serão oferecidos por meio da plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Eles abordam os temas Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedor Web e Desenvolvedor Mobile.

Cada programa tem duração de 80 horas, que podem ser finalizadas em até três meses. As aulas serão realizadas em formato digital.

Os cursos incluem um módulo de empreendedorismo ofertado em parceria com o Sebrae, facilitando o acesso a crédito no Banco do Povo.

A conclusão dos módulos introdutórios leva a estudante a cursos mais avançados, como Ciência de Dados e Desenvolvimento Web/Front-End, oferecidos pelas empresas Alura e Digital Innovation One.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio do site do programa, e ficam abertas até 4 de setembro. Podem se inscrever candidatas que tenham, no mínimo, 16 anos de idade, que sejam alfabetizadas e que motem no Estado de São Paulo.

Caso as inscrições excedam o número de vagas, pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência serão priorizadas.

A previsão de início das aulas é 14 de setembro. Alunas que completarem a carga horária total do curso e atingirem média de 7,5 nas avaliações receberão um certificado.

Para saber mais

Já ouviu falar em termos como Data Science e Phyton? São conhecimentos essenciais para quem quer mudar de carreira ou ingressar na área de Tecnologia da Informação.

A EXAME Academy, nosso braço de soluções para educação, está com inscrições abertas para o curso Introdução a Data Science e Python, com professores da Let’s Code. É uma forma de desvendar o mundo dos dados — e se dar bem no mercado de trabalho.