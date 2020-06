Governo do Canadá oferece até 166 bolsas para estudar no país em 2021

Lecticia Maggi, do Estudar Fora

O Programa Vanier Canada Graduate Scholarships é promovido pelo governo do Canadá para incentivar estudos de doutorado no país. Anualmente, são oferecidas mais de 160 bolsas no valor de 50.000 dólares canadenses para estudantes das áreas de ciências sociais, humanas, ciências da natureza, engenharia e saúde.

O número exato de bolsas varia — a ideia é que, a cada momento, haja 500 bolsas ativas. Isso equivale a aproximadamente 166 bolsas por ano, mas o número exato pode mudar. As inscrições para a próxima edição vão até 3 de novembro. Já os cursos, por sua vez, começam em maio ou setembro de 2021.

Quem pode se candidatar às bolsas

Primeiro, é necessário checar os critérios de elegibilidade. Em resumo, são elegíveis estudantes aceitos para realizar um doutorado em instituições canadenses e que não tenham completado mais de 20 meses de Ph.D. antes do início do programa. É preciso, ainda, possuir um projeto de pesquisa e comprovar proficiência em inglês ou francês.

Não é possível candidatar-se diretamente à bolsa, entretanto. O caminho exigido pelo governo do Canadá passa, necessariamente, pelo crivo das instituições de ensino superior. É preciso ser indicado pela universidade na qual foi aceito, uma vez que cada uma tem direito a um número pré-estabelecido de bolsas.

O programa oferece uma lista para todas as universidades canadenses, que pode ajudar quem estiver buscando uma instituição que possa lhe indicar para a bolsa. Ela pode ser acessada por meio deste link.

Como se candidatar às bolsas do governo do Canadá

O processo de candidatura à bolsa, portanto, ocorre em duas etapas distintas. Primeiramente, o aluno é aceito pela instituição de ensino em território canadense. Então, informa à direção da universidade sua intenção de concorrer às bolsas Vanier, e a direção indica o candidato. Vale notar que cada candidato só pode ser indicado por uma instituição.

Cabe ao estudante preparar toda a sua application — incluindo cartas de recomendação e apresentação do projeto de pesquisa — e entregar à instituição responsável antes do encerramento de seu prazo interno. Também será preciso criar um CV de pesquisa em modelo canadense e linkar esse CV na plataforma de candidatura ResearchNet.

Por fim, todas as submissões devem ser enviadas à Vanier até o dia 3 de novembro. Mais detalhes sobre o processo podem ser vistos neste link. Confira aqui também o passo a passo da candidatura.