Governo de São Paulo autoriza abertura de concurso público com 2,7 mil vagas

Nesta quarta-feira, 15, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a autorização de concurso público para o preenchimento de vagas para professores e servidores das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado de terça-feira, 14. Ao todo, serão 2.700 vagas, sendo 993 para docentes do Ensino Médio e Técnico, 594 de Ensino Superior, 887 agentes técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional.

VEJA TAMBÉM:

Foi autorizado, ainda, o aproveitamento de 80 vagas de professores remanescentes de concursos anteriores.

Os candidatos aprovados no concurso terão contrato por prazo indeterminado. Os processos seletivos estão previstos para ocorrer no segundo semestre deste ano e as contratações serão feitas em 2023.Os candidatos aprovados no concurso terão contrato por prazo indeterminado. Os processos seletivos estão previstos para ocorrer no segundo semestre e as contratações serão feitas em 2023.

“O concurso público é mais uma importante medida para fortalecer a instituição e aprimorar a qualidade do ensino oferecido aos jovens de diferentes localidades do Estado”, afirma Laura Laganá, diretora-superintendente do Centro Paula Souza, que administra as Etecs e Fatecs.

Quanto ganha um professor da Etec?

O professor admitido para atuar no Ensino Médio ou Técnico das Etecs recebe uma remuneração inicial de R$ 4.685,08, considerando a atribuição máxima de 34 horas/aula semanais.

Já nos cursos superiores de tecnologia das Fatecs, o salário inicial para um docente, com atribuição máxima de 29 horas/aula semanais, é de R$ 7.794,43.

Para o emprego público de agente técnico e administrativo (nível médio), o salário inicial é de R$ 1.689,53. Para o cargo de analista de suporte e gestão (bibliotecário), de nível superior, o salário inicial é de R$ 3.068,65. E para o especialista em planejamento educacional, obras e gestão (nível superior), o salário inicial é de R$ 4.737,56.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.