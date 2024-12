Governo autoriza novo concurso da Polícia Federal com 192 vagas disponíveis

O governo federal autorizou um novo concurso da Polícia Federal (PF) com 192 novas vagas para diversos cargos. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 6, e conta com a assinatura da ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck.

De acordo com a portaria, o prazo para a publicação do edital do concurso é de seis meses, a partir da data da autorização e o intervalo entre a publicação do edital e a primeira prova do concurso, deve ser de dois meses.

Quais os cargos para o concurso da PF