Governo anuncia 2,4 mil vagas em concursos públicos; total chega a 8 mil no ano

O governo Lula anunciou nesta terça-feira uma nova lista de concursos públicos para a contratação de servidores federais. São 2,4 mil vagas de acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O total é de 8 mil já anunciados este ano.

Com o anúncio das vagas, cada órgão vai lançar os editais específicos. A partir da autorização dos concursos, todos os órgãos têm o prazo de até seis meses para anunciarem edital e início das provas, segundo a pasta de Gestão.

Em junho, o governo havia anunciado 4.436 vagas para este ano em 20 órgãos. Com um impacto de R$ 735 milhões no orçamento anual. Naquele momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia cobrado vagas nas áreas de política social e meio ambiente

IBGE e Ministério da Gestão respondem por mais da metade das novas vagas de concurso

O IBGE e o Ministério da Gestão e Inovação respondem por mais da metade das novas vagas de concursos públicos anunciadas nesta terça-feira. Juntos, os dois órgãos vão abrir 1.395 postos de trabalho. No caso do IBGE, serão oferecidas 895 vagas. Em seguida, vem o Ministério da Inovação e Gestão, com 500 vagas.

