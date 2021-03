Google tem 2 mil vagas para curso online e gratuito de tecnologia

Para acelerar a entrada de jovens brasileiros no mercado de tecnologia, o Google vai disponibilizar um curso gratuito de TI com certificado em parceria com a ONG Junior Achievement e o Bid Lab.

São 2 mil vagas no curso TechJá, totalmente online, para jovens de diversos lugares do Brasil, como Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 29 anos e ter concluído o ensino médio em escola pública. Eles também não devem estar trabalhando, nem estar matriculados em graduação de ensino superior, para ter disponibilidade de tempo.

Com 300 horas de duração, ao final do curso os estudantes terão um certificado de Profissional de Suporte de TI. As aulas começam em março e vão até julho. O projeto vai disponibilizar auxílio-internet e fornecer computador em casa para quem precisar.

Os alunos vão aprender habilidades técnicas e comportamentais importantes para o mercado de trabalho.

O conteúdo vai cobrir os fundamentos de suporte técnico, redes de computadores, sistemas operacionais, administração e segurança em TI. Da mesma forma, os jovens farão atividades práticas para criação de currículo, comunicação, criatividade, marketing pessoal, empreendedorismo, finanças e atendimento ao cliente.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de fevereiro pelo site.