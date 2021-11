Google, Loft, SumUp e mais empresas com 11 mil vagas abertas

Está em busca de emprego? A SumUp está contratando para 38 vagas de emprego nas áreas de vendas, pessoas, marketing, operações, legal, engenharia, produto e design.

Entre os diferencias das vagas, estão a oportunidade de home office e a disponibilização de uma verba de até R$ 10 mil para investir em capacitação e desenvolvimento profissional.

Das 38 oportunidades, 18 são para o time de engenharia e produto, em áreas como frontend, backend, garantia de qualidade e experiência do usuário.

A fintech focada em microempreendedores e autônomos também está apoiando a realização da Elixir Brasil, evento que acontece neste sábado e domingo, 27 e 28, para atrair talentos na área de tecnologia. Veja o evento aqui.

Mais 600 vagas com home office

Mais empresas estão contratando agora, como é o caso da GFT Brasil. A empresa está em crescimento acelerado e tem 600 novas vagas em tecnologia.

Candidatos de todo o Brasil podem tentar as vagas, pois a empresa aderiu ao modelo de trabalho de qualquer lugar. As posições são para as linguagens e especialidades:

Java

.Net

Testing

Python, Data

AWS

GCP

Agility

Salesforce

Mobile

Fullstack

Devops

SER.

Além do benefício do home office e flexibilidade de horários, a empresa também oferece chances para uma carreira no exterior e desenvolvimento profissional em lugares como Estados Unidos, Canadá, Europa ou Ásia. A empresa também está investindo mais de R$ 1 milhão na qualificação de empregados.

Confira aqui a lista de vagas abertas. Em algumas posições, uma postagem representa mais de uma vaga aberta.

O Google Brasil é um destaques na semana. A empresa de tecnologia americana abriu 100 vagas para suas operações em São Paulo e Belo Horizonte. A posições são para áreas como Engenharia de Software, Google Cloud, Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Negócios.

Confira aqui as vagas voltadas para pessoas com deficiência. E neste link é possível ver todas as vagas abertas.

A Vivo está com 300 vagas de emprego abertas para profissionais de tecnologia. As oportunidades são para diversos cargos em São Paulo e Curitiba.

A empresa deseja expandir seus times de tecnologia da informação e dados, nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Testes (Quality Assurance), Projetos (Scrum Master, Project Management Office e Funcionais), SAP, Big Data (Banco de Dados e Dahs), Cyber Security, Python, entre outras.

Os interessados podem se inscrever aqui .

Vagas no Hard Rock Hotel

Com suas operações em expansão, a VCI S.A., empresa de hotelaria que trouxe o Hard Rock Hotel para o Brasil, está contratando profissionais para 470 vagas de emprego. Além das operações em Campos do Jordão (SP), Salvador (BA) e Brasília (DF), a empresa também está com obras no Ceará e no Paraná. Esses dois terão mais de 170 vagas abertas em cada local.

Confira as vagas no site.

Trabalho remoto na Contabilizei

A Contabilizei, startup de contabilidade, está com mais de 170 vagas abertas em diversas áreas como tecnologia, setor contábil e tributário, gestão de pessoas, comunicação e marketing, entre outras.

O trabalho é remoto, por isso, candidatos de todo o Brasil podem participar do processo seletivo. Para acesso às vagas disponíveis acesse o site.

Mais de mil vagas com opção de home office

A empresa de contact center AeC abriu 1.170 vagas em dois Estados do Sudeste: Minas Gerais e São Paulo. São 520 vagas para São Paulo; 300 vagas para Belo Horizonte; 230 oportunidades em Montes Claros e 120 chances de emprego em Governador Valadares.

Todas as posições são para atendente. E há opção para trabalho presencial ou para home office, a definição do modelo ocorrerá durante o processo. Para participar do processo seletivo, em qualquer uma das unidades, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo.

Se inscreva pelo site.

Vagas na Loft

A startup está com cerca de 100 oportunidades abertas para diversas áreas como Marketing, Ciência de Dados, Produto, Engenharia de Software, RH, Design, Finanças, entre outras. Os modelos de trabalho da empresa incluem posições de trabalho híbrido, presencial e totalmente remoto.

Os benefícios para os funcionários incluem vale-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio home office, auxílio creche, auxílio-educação e gympass.

Confira as vagas aqui.

Vagas nas startups do Cubo Itaú

As startups residentes do Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico, somam mais de 200 vagas abertas em diversas áreas de atuação. São oportunidades no próprio Cubo e em negócios como a Looqbox, Clicksign, Insider, Fhink, Pin People, Mindminers e muitas outras.

Confira as oportunidades aqui.

Cortex tem 50 vagas com trabalho remoto

A empresa de inteligência de dados procura profissionais para as áreas de vendas, pós-venda, produto e tecnologia. O modelo de trabalho da empresa é “remote first”, em que a principal opção é pelo remoto.

Um diferencial da empresa são seus variados benefícios, como licença maternidade e paternidade estendida, ajuda de custo para pagamento das contas de luz, internet e auxílio home office.

Confira as vagas aqui.

Vagas de gerente

A Monday.com, startup israelense responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional de trabalho (Work OS), está expandindo sua equipe no Brasil e busca profissionais para preencher duas vagas de gerência em São Paulo. São:

Vagas temporárias para o fim do ano

Com as festas de final de ano, diversas empresas começam a reforçar sua equipe para a demanda sazonal. C&A e o Grupo Ri Happy somam mais de 7 mil oportunidades temporárias em suas lojas pelo Brasil. A consultoria ManpowerGroup também está recrutando mais de mil pessoas para vagas temporárias em uma multinacional do setor agroindustrial.

Vagas na C&A:

Para as vagas temporárias, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Não é preciso ter experiência anterior. As mais de 5 mil oportunidades abertas são para as posições de estoquista, operador de vendas, fiscais de loja, consultor de venda direta, etc, com variações de contratos entre 60 e 14 dias com possibilidade de efetivação.

A possível se cadastrar pelo site ou por agências de recrutamento parceiras:

Vagas na Ri Happy:

As oportunidades estão distribuídas em 81 cidades de todas as regiões do país, voltadas para as funções de auxiliar de caixa, auxiliar de estoque, auxiliar de loja, auxiliar de vendas e consultor de vendas.

O Grupo Ri Happy informa que as vagas são destinadas a maiores de 18 anos (e de 16 anos apenas para auxiliar de loja), não sendo necessária experiência anterior.

Entre as exigências avaliadas, estão conhecimento básico em ferramentas digitais, como o uso do WhatsApp e compatibilidade do perfil do candidato com a cultura organizacional do grupo.

Os temporários que obtiverem melhor desempenho terão maior possibilidade de serem efetivados.

As inscrições ficam abertas até o dia 8 de dezembro pelo site.

Vagas ManpowerGroup:

As oportunidades são para profissionais que atuam nas áreas de administração de empresas, agrícola, enfermagem e indústria, com salários que podem chegar até a R$ 3.200,00. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de novembro pelo site.

