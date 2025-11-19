IA vai acabar com os apps de edição? Veja os novos recursos do Google Fotos

O Google anunciou uma nova leva de funcionalidades de inteligência artificial no aplicativo Google Fotos, ampliando ferramentas de edição, incorporando modelos generativos e estendendo sua busca inteligente para mais de 100 países. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A empresa começou a liberar a edição baseada em comandos nos aparelhos Pixel 10 e agora leva o recurso para usuários de iOS nos Estados Unidos.

O que a atualização traz de novo?

Na nova versão, bastam instruções por voz ou texto para modificar imagens.

É possível solicitar ajustes diretos, como trocar elementos, alterar expressões faciais ou recriar estilos, sem dominar técnicas complexas de edição. O editor redesenhado também chega ao iOS com opções mais simples e acessíveis.

Um dos avanços mais significativos está no recurso de edições personalizadas, que reconhece automaticamente pessoas presentes na foto.

O usuário seleciona a opção “me ajude a editar” e descreve alterações específicas envolvendo indivíduos. Comandos como “remover os óculos da Maria” ou “abrir meus olhos” passam a ser interpretados pelo sistema, garantindo ajustes individualizados dentro da mesma imagem.

Junto disso, o Google adicionou ao aplicativo o modelo Nano Banana, capaz de recriar fotos em estilos como retratos renascentistas ou tiras de quadrinhos, que ainda será lançado em Android em alguns países.

Modelos generativos passam a ser usados também em templates que convertem uma única imagem em novos formatos visuais, como versões retrô ou representações de figuras de ação. Esses recursos chegam primeiro ao Android, nos EUA e na Índia.

Outra novidade é o botão “perguntar", que centraliza diferentes solicitações de IA. Ele permite perguntar detalhes sobre a foto, encontrar momentos relacionados e acionar edições guiadas por linguagem natural. A ferramenta sugere caminhos possíveis de interação e já está disponível para iOS e Android nos Estados Unidos.

